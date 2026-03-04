VOLEIBOL
El CV Sant Pere i Sant Pau acabarà el curs construint el següent
L’equip tarragoní, ja descendit, rescindeix els cubans Rojas i Morales i donarà minuts als joves del planter
Fa unes setmanes, el CV Sant Pere i Sant Pau va consumar el descens matemàtic a la Superliga-2. El club tarragoní cau de l’elit on ha competit aquestes dues temporades contra equips que superaven amb escreix el seu pressupost. Amb tot, la lliga no ha acabat. Encara resten quatre jornades i l’equip està decidit a aprofitar-les per començar a construir el projecte del curs 2026-2027.
Els cooperativistes estan centrats en competir en aquest darrer tram del campionat i poder assolir la primera victòria del curs amb jugadors del planter. El club ha donat aquests darrers dies el primer pas amb la rescissió dels cubans Yusnier Morales i Elieser Rojas. Els dos fitxatges de l’estiu no han complert amb les expectatives durant la temporada i no han ajudat a millorar la situació d’un equip que ha trobat a faltar un oposat anotador com ho era Gerard Osorio la darrera temporada. No és el cas d’Ismael Alomar, el tercer fitxatge de l’estiu del Carib, que continuarà com a central fins al final de curs després d’assolir una millor anotació que Moisés Vásquez l’any passat.
D’aquesta manera, el CV Sant Pere i Sant Pau aprofitarà per donar més minuts a jugadors del planter que militen als equips júnior i juvenil perquè puguin guanyar experiència i créixer de la mà del primer equip. «Volem donar espai i minuts a aquells joves jugadors que s’ho estan mereixent pel seu rendiment i començar a construir el projecte de la pròxima temporada sense perdre temps», va explicar a Diari Més el tècnic Vlado Stevovski. El darrer cap de setmana, la Superliga-1 va fer una pausa per deixar pas a la Copa del Rei. Els partits de l’elit del voleibol estatal continuen aquest cap de setmana amb la visita del CV Sant Pere i Sant Pau a la pista del Melilla, el tercer classificat i finalista de la Copa. D’aquí a acabar el curs a finals del mes de març, els tarragonins rebran al pavelló de Sant Pere i Sant Pau al Benidorm i el CV Manacor –que serà la darrera jornada– i visitarà la pista del CV Guaguas, el líder i millor equip de la categoria.