FUTBOL
Xavi Molina, un retorn esperat i celebrat per al Reus FC Reddis
La tornada del canongí va ser la millor notícia tot i la derrota contra l'Atlètic Balears
El Reus FC Reddis va caure derrotat en un duel intents contra l’Atlètic Balears el passat diumenge, però va poder sumar una nota positiva: el retorn de Xavi Molina. El defensor canongí va tornar a trepitjar els terrenys de joc per primera vegada des del mes d’octubre. La seva tornada, va ser tant celebrada com esperada per un Reus que recupera un dels jugadors insígnia d’aquest projecte en el tram més important de la lliga.
Diumenge, el Reus visitava una de les places més complicades de la Segona Federació. L’Atlètic Balears és, per pressupost i talent, un dels candidats a l’ascens a Primera Federació i el duel estava marcat en vermell en el calendari dels dos equips. El conjunt roig-i-negre es va presentar amb tot i va plantar cara a través d’un Kenneth Soler que va tornar a ser protagonista amb un gol. Amb tot, el conjunt roig-i-negre es va acabar dessagnant per la rereguarda. Primer, amb el golàs maradonià de Keita, en el qual es va desfer de sis defensors roig-i-negres amb excessiva facilitat. Posteriorment, per la manca de contundència a l’hora de refusar una centrada que va habilitar el tir de Jaume Pol.
Aquesta falta de contundència la va assenyalar Marc Carrasco en el postpartit, indicant que «en un escenari tan exigent com aquest, si no ets capaç de dominar els petits detalls, aquests et condemnen».
Va ser en el moment de més necessitat quan Xavi Molina va tornar als terrenys de joc. El de la Canonja va entrar de la mà de Céspedes i Vaz com la primera bateria de canvis per fer reaccionar a l’equip. Amb tot, el partit no va anar a més, en gran part perquè la polèmica expulsió de Xavi Jaime va ser l’anestèsia perfecta per mantenir el 2-1 final.
Experiència i lideratge
La tornada de Xavi Molina suposa quelcom més que un recurs extra a les ordres de Marc Carrasco. És el retorn d’un líder i un jugador insígnia per al projecte creixent del Reus FC Reddis.
El de la Canonja es va unir a l’equip fa dues temporades en el debut de l’equip a la Tercera Federació. Llavors, va formar una parella temuda amb Andy Alarcón. Tots dos van créixer plegats per convertir al Reus en un equip difícil de batre. Molina no només aporta contundència, sinó que és un líder, un altaveu que fa millors als seus companys, tant en la presa de decisions com a nivell de posicionament. Enguany, com els anteriors, va encetar com a titular indiscutible, però va veure com una lesió al tendó d’Aquil·les el deixava fora de joc a l’octubre.
Des de llavors, el canongí ha treballat sense descans per anticipar el seu retorn. Al novembre, ja es va deixar veure a les xarxes en plena fase de recuperació amb el lema roig-i-negre «fins a morir». Finalment, la seva tornada a les convocatòries va ser al mes de gener. De nou en els entrenaments, però arrossegant petits dolors i molèsties, va continuar deixant-se la pell fins que Carrasco el va tornar a necessitar diumenge.
El retorn és la millor de les notícies per un Reus que necessita els seus líders sobre la gespa en el tram més important de la temporada. Queden nou jornades, un tram on es decidirà tot i el Reus l’afrontarà amb el millor dels seus comandants sobre la gespa.