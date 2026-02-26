HOQUEI PATINS
El Reus surt de Les Comes amb un peu i mig a la final a 8 (0-0)
El conjunt roig-i-negre surt viu i depèn d'ell per classificar-se
No és matemàtic, però el Reus Deportiu Brasilia va sortir de Les Comes amb un peu i mig a la final a vuit de la Champions. Els de Jordi Garcia van empatar a zero al pavelló de l'Igualada i es mantenen a sis punts de distància –set, amb l'average guanyat– dels seus perseguidors. D'aquesta manera, els reusencs depenen d'ells mateixos, només han de sumar en els tres partits restants mentre que l'Igualada ho ha de guanyar tot.
En un duel tan important com aquest, tots dos equips es van posar a prova amb uns primers minuts moguts. Primer va brillar Càndid Ballart desviant un remat de cullera i, després Marc Julià va posar a prova a Arnau Martínez. Poc a poc, el partit va abaixar la velocitat mentre que cada equip esperava, analític, a jugar les seves cartes. L'error de qualsevol decantaria la balança, així que tots dos equips van resguardar-se en els tirs exteriors sense arriscar més del compte. En un d'aquests, Pol Martínez va estar a prop de brillar amb un cop d'estic potent que va sortir fora per poc.
L'Igualada buscava l'error i el va trobar. En una transició, Guillem Jansà va veure una blava que deixava en inferioritat els roig-i-negres. Era el moment de tancar files i resistir, i així ho va fer l'equip reusenc. Si la pilota passava del mur de cames i estics, Càndid Ballart estava preparat per aturar-la.
Al final del primer temps el Reus va tenir la seva. Una internada d'Oruste va acabar en penal. Martí Casas va ser l'executor, però no va enganyar en el remat i Arnau Martínez se'l va aturar.
A la represa, l'Igualada va tornar a salpebrar el partit. El cronòmetre anava en contra dels locals, així que els primers minuts van consistir en un exercici d'aturades de Càndid Ballart. Cada risc roig-i-negre era aprofitat per crear una transició i generar perill, i així va ser fins que el Reus va provocar la 10a falta. En el mà a mà, Ballart va tornar a brillar i, amb el guant i l'esquena va evitar el gol.
Els minuts passaven amb un Reus protegit i satisfet i, fins i tot, va tenir la seva per guanyar amb la desena falta de l'Igualada. Marc Julià la va tenir, però no era el dia de l'encert a la bola aturada. Amb tot, el partit va acabar amb el 0-0 inicial, un resultat estrany en el món de l'hoquei, però suficient per a un Reus que havia fet la feina i, ara, només necessita unes jornades per guanyar-se el bitllet a la final a vuit.