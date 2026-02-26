FUTBOL
Enric Pujol: «Ens hem cansat de perdre, ho tirarem endavant per tots els nastiquers»
El defensor del Nàstic de Tarragona va explicar al Diari Més el que ha significat per a l’equip el triomf contra l’Atlético Madrileño i la seva evolució des que va fer el seu debut
Com està després del triomf del dissabte?
«Molt bé. Han sigut setmanes dures per no tenir continuïtat en el joc, però el partit de Copa Catalunya em va donar ales i confiança. Després vaig jugar contra l’Atlético Madrileño, que no m’ho esperava, i el millor va ser tornar al camí de la victòria».
La Copa Catalunya va ser una oportunitat per agafar bones sensacions.
«Vaig demanar jugar-la perquè necessitava minuts per agafar confiança. Era al camp del líder, el Sabadell, estava molt motivat i podia jugar amb els companys que l’any passat estaven amb mi al juvenil. El braçalet de capità va ser la cirereta del pastís. Una llàstima que no vam poder guanyar als penals».
Com veu a l’equip després del triomf contra l’Atlético Madrileño?
«L’equip arriba amb moltes ganes de lluitar i continuar treballant. Hi ha més alegria a l’ambient i sabem el que hem de fer: continuar millorant els errors que vam cometre, intentar no encaixar, marcar i guanyar contra l’Antequera».
Què creu que va canviar contra l’Atlético Madrileño per assolir la victòria?
«L’equip segueix sent el mateix. Ja estem cansats de perdre, perdre i perdre. Hem dit fins aquí, que hem de tirar endavant això per nosaltres i per tota la gent que estima el Nàstic, sense cap excusa».
Creu que és qüestió de confiança i que aquest triomf pot ser un punt d’inflexió?
«Sí, ho crec. Fins ara tot el que podia sortir malament, ho ha fet. Recordo el duel contra l’Atlético Sanluqueño, el Jaume Jardí, que mai ha fallat un penal ni en la lliga ni en els entrenaments, falla un, tenim moltes ocasions i no les fem i arriben al minut 90 a l’àrea i ens fan el gol. Quan estàs en dinàmica negativa penses que no sortiràs mai i amb l’ajuda dels entrenadors i la gent que ens envolta ho estem capgirant».
Sembla que ha passat un món des del seu debut, però recorda com es va sentir?
EL DEBUT AL PLAY-OFF
«El dijous anterior, Luis César em va enxampar després de l’entrenament per dir-me que seria titular. Recordo que em va dir vull que t’ho prenguis amb normalitat. És un partit que ens juguem molt i el camp estarà ple, però juga com si estiguessis al juvenil».
Va sentir nervis?
«Durant la tarda, a l’hotel, sí que en vaig sentir. Em va costar dormir una mica, però una vegada vam arribar aquí amb l’autobús i vaig veure tota l’afició, se’m van passar els nervis de cop».
Com es va rebre la notícia a casa seva?
«Primer vaig trucar al meu pare. Feia temps que li deia de broma que seria titular i aquesta vegada, quan li vaig dir, no em va creure i em va penjar [riu]. Llavors vaig trucar a la meva mare i ella sí que s’ho va creure i es va posar a plorar. Finalment, també vaig trucar a una persona molt important per a mi l’any passat, Xavi Vilagut. Aquestes van ser les tres primeres persones que ho van saber».
Com va ajudar-lo Xavi Vilagut al Juvenil per fer el salt?
«Recordo que em va donar molta llibertat. Sempre em deia que sigui lliure, però que no li fallés i que li respongués sobre la gespa. Cada setmana em donava molta confiança i intentava tornar-li sempre a la gespa».
En què ha canviat l’Enric Pujol d’ara respecte al que va debutar?
«Soc més madur i escolto molt més als companys quan em corregeixen, cosa que abans em costava. Físicament, també he fet un canvi, tot i que no aguanti tots els parits encara [riu] treballo per ser més ràpid i per estar més concentrat».
Enguany no ha gaudit de continuïtat de minuts. Què pensa que ha de fer per guanyar-se els minuts?
«Treballo per madurar encara més mentalment, absorbir totes les crítiques del míster i els companys com a coses positives que em puguin millorar. Em concentro en el dia a dia com mai fins que m’arribi l’oportunitat».
PUNT D'INFLEXIó
En aquests partits és el capità grana de les Terres de l’Ebre, ara que s’han incorporat dos companys ebrencs.
«Jo soc de la Terra Alta, s’ha de dir [riu]. Estic molt orgullós tant pel Pol Cid com per l’Oriol Subirats. Com nosaltres, ells ho han passat malament a la seva manera i han treballat i treballat quan ningú els veia i han aprofitat l’oportunitat».
Com se sent el Nàstic quan torna al poble?
«Penso que hi ha bastant nastiquer a la Terra Alta i a les Terres de l’Ebre. Quan puc m’escapo al poble i molta gent em dona ànims i segueix l’equip».
Diumenge és un partit especial. El Nàstic fa el 140è aniversari. Com espera veure el Nou Estadi?
«Espero un estadi bastant ple i que ens ajudarà molt. La gent ens segueix animant, tot i que els resultats no siguin els que tothom voldria. Tornar a guanyar a casa és la major motivació. Tenim al cap que hem de guanyar tant sí com no per tirar endavant i sumar el màxim possible per intentar entrar al play-off i així ho farem».
El rival és l’Antequera. En el partit al seu camp vau patir una derrota dolorosa. És una motivació més?
«Sí, a més va ser un partit que va passar de tot. Al final, ens van fer gols que no havíem de rebre. El partit el vam perdre nosaltres. Intentarem que això no passi aquest diumenge, hem de ser sòlids enrere perquè no ens superin, tenir un joc fluid i ràpid i venjar-nos amb una victòria a casa».
La victòria contra l’Atlético Madrileño va ser oxigen per a l’equip i també per a l’afició. Quin missatge vol enviar als nastiquers que s’aproparan diumenge a l’estadi?
«Que continuïn creient en nosaltres. Estem treballant de valent per tirar això endavant. Sé que ells pateixen molt, però nosaltres també i ens deixem la pell dia a dia per millorar i capgirar la situació. Aquest cap de setmana guanyarem, anirem partit a partit per continuar creixent tots plegats».