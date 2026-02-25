FUTBOL
Enric Pujol, Pol Cid i Oriol Subirats, talent del Nàstic DO Terres de l’Ebre
Tots tres van contribuir a la victòria grana contra l'Altético Madrileño i es presenten com opcions de futur i present
El Nàstic de Tarragona té talent de futur i present amb Denominació d’Origen Terres de l’Ebre. Els darrers tres jugadors del planter que s’han incorporat per ajudar a l’equip arriben directament de Gandesa, Tortosa i Sant Jaume d’Enveja. Enric Pujol, Pol Cid i Oriol Subirats van ser presents en la victòria contra l’Atlético Madrileño i el seu rendiment els manté com a homes de confiança de Cristóbal Parralo.
Enric Pujol
Tots tres jugadors es troben en situacions diferents. El primer en arribar va ser Enric Pujol. Directament des de Gandesa, el jove central de 19 anys va engegar la temporada com un membre més de la primera plantilla. Com la resta dels seus companys ebrencs, va entrar en la dinàmica del Nàstic en un moment de necessitat i molta pressió. En el seu cas, va ser en el play-off contra el Real Murcia el curs passat, quan l’equip necessitava un central de garanties. Llavors, César el va trobar en el Juvenil A.
Enguany, la realitat marca que va perdre l’impuls del passat. De nou amb la fragilitat defensiva com a punt dèbil grana, Pujol va ser relegat com a últim central per darrere de David Alba i César Morgado. Així va ser amb Luis César i no va canviar amb Parralo. Les baixes li van donar una oportunitat, però els fitxatges d’Hugo Pérez i Pedro Alcalá van passar per davant.
La setmana passada, però, va ser un punt d’inflexió. Pujol va ser un dels jugadors del primer equip presents a la Copa Catalunya i també va jugar contra el filial madrileny per cobrir la baixa d’Alcalá. En tots dos partits va complir amb solidesa, tot i que amb punts a millorar. Pujol ha demostrat que té les condicions i, gràcies a la seva joventut, un ampli marge de creixement. Ara és a les mans de Parralo donar-li continuïtat a l’eix de la defensa perquè pugui continuar evolucionant. I també és responsabilitat del mateix Pujol fer un pas endavant i demostrar que és present i futur a la rereguarda del Nàstic.
Pol Cid
Des de Tortosa va arribar el darrer soldat de Parralo. Pol Cid va tenir contra el Madrileño l’oportunitat de demostrar que el que va aportar la darrera mitja hora contra el Betis Deportivo no va ser la flor d’un dia. I va deixar clar que ha arribat per quedar-se.
Cid va escollir el camí més difícil, però va convèncer un Cristóbal Parralo que ha demostrat que no li tremola la mà per donar oportunitats a qui s’ho mereix. Per Cid, la Copa Catalunya va ser la millor benedicció. Potser el trofeu que ha fet més nosa aquesta temporada per al conjunt grana va ser el gran escenari per lluir-se per al tortosí. Contra la Muntanyesa es va fer visible per al tècnic grana i en el dia a dia el va acabar de convèncer.
Fa unes setmanes Cid bregava a la lliga Elit i, dissabte, va pujar de cop tres categories per plantar cara a un filial talentós i favorit per l’ascens. En aquell escenari, Cid va demostrar que és valent i té personalitat amb la pilota, va ser la connexió entre la medul·lar i l’atac grana i una solució a l’onze del Nàstic.
Oriol Subirats
Des de Sant Jaume d’Enveja, Oriol Subirats als seus 18 anys forma part del primer equip des d’inicis de febrer. El lateral dret ja va mostrar-se el curs passat amb el seu debut, saltant directament des del Juvenil A. Al febrer, el Nàstic va fer el seu moviment per mostrar la confiança en el jugador: renovació i ascens al primer equip.
La seva arribada va coincidir amb la lesió de Camus, fet que l’ha entrat directament en la lluita per la titularitat al lateral dret, una posició que competeix amb Sergio Santos. Contra el filial madrileny va entrar en el moment de tancar files i va complir amb el seu paper.
Tant Oriol Subirats com la resta dels jugadors DO Terres de l’Ebre grana són talents de futur amb molt de present al Nàstic i han demostrat que estan preparats per fer un pas endavant.