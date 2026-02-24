FUTBOL
La contra crònica del Reus-Valencia: Beneïda sigui la banqueta
El Reus va rescatar un punt gràcies al poder dels revulsius Aitor Serrano, Kenneth i Ramon Folch
El Reus FC Reddis va ser rescatat diumenge pel sacsejador de sempre. Aitor Serrano és un pencaire i, en rebre la trucada d'emergència, es va posar la granota de treball per rescatar un punt quan més difícil estava el partit. Els de Marc Carrasco no es trobaven còmodes sobre la gespa. Es notava certa desconnexió entre el bloc ofensiu de la resta i Serrano va ser l'emulsionant ideal per capgirar un partit gris en un empat que podria haver acabat amb més premi. La solució va estar a la banqueta.
En un duel sense el connector habitual, Ricardo Vaz, que va ser baixa per sanció i també es recupera d'unes molèsties físiques, el conjunt roig-i-negre necessitava velocitat i decisió. Aquí va entrar Aitor Serrano. El del Catllar va córrer una vegada i una altra a l'esquena de la defensa del filial valencià. Va pressionar, va lluitar i, el més important, va marcar. És el millor revulsiu de la categoria per aquest motiu. De fet, els seus quatre gols aconseguits aquesta temporada han sigut sempre sortint des de la banqueta.
Aquesta és la tercera temporada de Serrano a l'entitat roig-i-negra. Es va incorporar l'any del debut del Reus a Tercera Federació procedent de la UE Valls. Des de llavors va ser un jugador important, ajudant el curs passat a completar l'ascens a la Segona Federació. Tot i que no és titular, aquesta temporada ha demostrat tenir la mateixa importància en el seu nou rol.
El seu gol va ser un punt d'inflexió. D'un Reus temorós que tirava endavant amb més cor i orgull que idees, l'equip va recuperar les sensacions d'un dominador que va anar a buscar la victòria. Va ser el còctel perfecte. El gol, l'afició i l'entrada des de la banqueta de Kenneth Soler i Ramon Folch. «Els canvis ens han donat una mica de pausa, electricitat i energia, però penso que ha sigut el moment. El camp ha fet baixada i ho hem aprofitat de la millor manera», va reconèixer Marc Carrasco. Aquests dos moviments més van ajudar a reconstruir l'equip, demostrant la importància que té actualment els jugadors de la banqueta en el futbol actual. Això sí, el tècnic no va esgotar els cinc canvis.
LA MILLOR NOTíCIA
El millor retorn
L'entrada de Kenneth Soler i Ramon Folch va ser potser la millor notícia del partit. Tots dos jugadors van disputar els seus minuts després de setmanes fora per lesió. El migcampista reusenc no apareixia des del desembre de l'any passat i Kenneth després de tres jornades. El Reus els trobava a faltar i molt. Folch va posar ordre a una demarcació que estava en mínims amb un Xavi Jaime i Sandro Toscano jugant gairebé tots els minuts.
D'altra banda, en atac, Kenneth va tornar a mostrar que és un jugador diferencial. Només va tenir un quart d'hora de partit, però es va encarregar de recordar que és diferencial. Va trobar el forat a la defensa rival sempre que ho va buscar i va poder ajudar a l'empat servint en safata el tir potent de Casals que el porter del València va desviar.
La realitat marcava que si en els darrers partits el Reus no es trobava en atac és que faltava el seu millor cuiner. Carrasco va enviar un missatge de calma destacant que no estan al 100%, però els dos jugadors van ser una bona sorpresa des de la banqueta i seran crucials de nou a l'onze inicial. Un paper que potser també es mereix Serrano.