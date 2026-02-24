FUTBOL
Ander Zoilo, el líder inesperat de la reacció del Nàstic amb dues assistències
El jugador cedit pel Tenerife va aprofitar la seva oportunitat a l'onze demostrant que és un lateral amb arribada
El Nàstic de Tarragona va sumar dissabte un triomf important per guanyar confiança. Tots els ulls estaven posats en el retorn de Jaume Jardí i amb certa raó, perquè va tornar a brillar amb el gol de l’empat. Amb tot, el gran protagonista del partit va ser un d’inesperat: Ander Zoilo.
El lateral cedit pel Tenerife va tenir dissabte una oportunitat d’or a l’onze inicial i la va aprofitar de la millor manera possible, demostrant la seva qualitat i capacitat de ser important en atac i en defensa. El grana va servir dues passades clau que van esdevenir els dos gols que van donar la victòria contra el llavors colíder de la categoria.
Zoilo va ser el fitxatge d’hivern que més va haver d’esperar per fer el seu debut. El del Tenerife va arribar per substituir David Juncà i es va trobar una banda consolidada amb Moi Delgado. Mentre que Gelardo i Hugo Pérez van fer el pas a l’onze, el lateral basc es va quedar a la banqueta dos partits. La primera oportunitat va venir de manera obligada. Delgado va veure la cinquena groga i va haver de ser titular contra el Villarreal B en un partit que, com la resta de la plantilla, va ser per oblidar.
Delgado va tornar a la titularitat contra el Betis Deportivo, però el seu pobre rendiment durant la primera meitat va venir amb càstig: substituït a la mitja part i castigat jugant la Copa Catalunya. Contra l’Atlético Madrileño, Zoilo va poder demostrar que és un lateral amb arribada.
De fet, les seves primeres paraules amb la samarreta grana durant la seva presentació al gener van ser: «Soc un lateral difícil de batre enrere i amb molta arribada a l’àrea contrària». Dit i fet, de la mà de Jaume Jardí, va convertir la banda esquerra en el punt de reacció grana.
Quan més tocat estava l’equip, Zoilo va interceptar una passada de l’Atlético Madrileño per engegar un contraatac ple de personalitat. Va sortir com una bala per deixar enrere a la seva marca i servir en safata el gol a un encertat Jaume Jardí. La diana va donar oxigen a un Nàstic que va sortir concentrat al segon temps de nou amb la banda esquerra com a protagonista.
En el segon gol ho va tenir més fàcil, però ho va resoldre de la millor manera. Pol Cid va guanyar l’espai a prop de la línia de fons i li va deixar una pilota perfecta per a una centrada. Zoilo ho va executar a la perfecció i la bola va anar allà on estava Cedric Omoigui perquè el davanter marqués l’1-2 final.
Dues assistències que van coronar un partit encertat a les àrees del lateral grana. Amb tot, no va poder acabar-lo perquè al minut 67, igual que Sergio Santos, va demanar el canvi després de notar molèsties físiques. El lateral no ha gaudit de continuïtat en els minuts durant la temporada, tot i que el punt físic no deia de ser un apartat a millorar per acabar de consolidar-se a la banda esquerra.
Continuïtat
Aquesta temporada, cap lateral del Nàstic ha destacat per la seva profunditat. Ni Delgado ni tampoc Santos i Camus per la dreta han aportat el que necessitava l’equip a l’àrea contrària. Zoilo ho va fer contra el Madrileño, ara, com la resta, ha de mostrar continuïtat en el joc per demostrar que es pot fer un pas endavant.