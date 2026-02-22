FUTBOL
La crònica del Reus-Valencia: Serrano rescata un punt per al Reus
Els roig-i-negres van reaccionar al segon temps gràcies als recursos des de la banqueta
El Reus FC Reddis va rescatar un punt contra el Valencia Mestalla en un duel de contrastos. Els roig-i-negres no es van trobar en atac ni van estar còmodes contra un filial veloç i eficaç en l'opció que va tenir. No va ser fins a l'entrada d'Aitor Serrano que l'equip no va engegar i, amb el retorn de Kenneth i Folch, fins i tot es van viure minuts per creure en quelcom més que l'empat final.
Des del primer minut es va veure que aquest seria un duel de contacte i de duels. Pel que fa al conjunt roig-i-negre, es va començar amb el peu esquerre. En els primers minuts els reusencs erraven en la sortida de la pilota i donaven protagonisme al filial valencià.
Amb tot, el Reus va tenir el primer avís a través del de sempre. Sergi Casals va guanyar la banda i va posar una centrada enrere cap a Óscar Jiménez, però aquest va errar el remat i Ustrell no va encertar la segona opció. El davanter roig-i-negre no va tenir el partit més còmode. Durant el primer temps se les va tenir amb el defensor Wanjala, que, amb contundència, va guanyar tots els duels individuals menys un. Jiménez es va imposar al defensor, li va pispar la pilota i va disparar un tir creuat que es va estavellar amb la fusta.
El Valencia Mestalla també va tenir la seva. Després de minuts de domini, Mario Domínguez va engaltar una pilota morta en la frontal que també va topar al pal. D'aquesta manera el partit va anar al descans, amb una ocasió per cadascú.
Amb tot, el Reus no es trobava sobre la gespa, molt desconnectat el bloc ofensiu del defensiu i amb poca creació.
Les sensacions es van repetir a la represa i aquesta falta de control es va aprofitar el Valencia. El filial va aprofitar una recuperació per engegar el motor i sortir disparat en un contracop de llibre. En tres passades va obrir escletxes en la defensa roig-i-negra. Del mig a la banda i de la banda a la frontal perquè Víctor Júnior castigués amb el 0-1.
El gol va ser un cop de puny i Carrasco va donar entrada a Serrano per guanyar el poder ofensiu que no hi havia. Els reusencs van recórrer al cor i cada pilota aturada es va convertir en una ocasió de gol. En una d'aquestes, Serrano va aconseguir un cop de cap que va anar cap al pal. Els reusencs celebraven un gol que l'àrbitre va trigar en donar. L'Estadi Municipal va esclatar en eufòria contra un Valencia que protestava la polèmica.
El gol va pujar al marcador, els ànims es van encendre i, a més a més, Ramon Folch i Kenneth Soler van entrar. Tot plegat, es va convertir en el millor còctel possible.
L'equip va fer un pas endavant amb un Kenneth que va tornar a demostrar que és de superior categoria. Amb ell, el Reus va guanyar tres ocasions de gol més, la més clara la va tenir Sergi Casals amb un tir potent que el Valencia va poder desviar.
Aquests deu minuts de pura pólvora es van esgotar i el partit, poc a poc, va morir amb la igualtat en el marcador i la gespa.