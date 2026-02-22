Básquet
L’Ibersol CBT completa el tràmit amb el cuer i es posa segon (89-66)
Els tarragonins s’han imposat a l’Alfindén en un partit sobri que han sabut gestionar bé una renda de dos dígits consolidada al segon quart
L’Ibersol CBT s’ha imposat a l’Alfindén, cuer de la Tercera FEB, en un partit sobri dels de Toni Larramona, que han sabut gestionar bé una renda de dos dígits consolidada al segon quart. Jornada rodona, ja que la victòria permet als tarragonins escalar a la segona posició per la derrota de l’Hospitalet davant el Ciutat d’Inca.
Amb 16 victòries i 3 derrotes, el CBT es manté a un triomf del líder, el Mollerussa, que no ha fallat a Barbastro, i allunya una mica més la línia que marca l’accés al play off d’ascens, que queda ja a 5 partits per la derrota de l’Igualada.
Als del Serrallo els costava mig quart obrir un primer avantatge, després d’uns primers minuts en què la intimidació de Tavares havia dificultat el joc interior dels blaus. Loras i Buscail començaven a fer mal a la pintura fins al 12-6 i Stefanuto, amb tres tirs lliures, signava el 17-9. El primer període es tancava amb 19-14, després d’un triple in extremis de Nuñez.
Dos triples d’Stefanuto obrien el segon, compensant la baixa del gran especialista de la distància, Adri Duch, que continua amb molèsties als isquiotibials. L’aler gallec estava calent i les seves penetracions donaven ja un marge de 10 punts. Amb Senghor d’aliat, la renda creixia fins al 46-32 després d’una safata d’Iker Fernández i es quedava en 10 punts al descans (46-36).
La segona part arrencava amb dos triples de Vicente, neutralitzats per la verticalitat d’Iker i Buscail. Amb un coixí estabilitzat al voltant dels 10 punts, en el tram final del quart David Fernández des dels 6,75 assenyalava el camí per tancar-lo amb el resultat ja ben decantat (67-51).
Els tarragonins administraven la renda en l’últim quart i, lluny d’abaixar la guàrdia, ampliaven el marcador fins el 89-66 final. Nova victòria coral amb 5 jugadors en dobles dígits en anotació: Iker Fernández (17), Stefanuto (17), Buscail (15), Senghor (13) i Loras (10).