Voleibol
Torredembarra acull la segona edició de l’ASB Women’s Volleyball Cup amb 80 equips
El torneig de vòlei femení de base se celebrarà del 30 de març a l’1 d’abril amb seus també a Altafulla, la Pobla de Montornès i Tarragona, i reunirà prop de 900 participants
Torredembarra serà la seu principal de la segona edició l’ASB Women’s Volleyball Cup, que se celebrarà del 30 de març a l’1 d’abril. 80 equips de vòlei femení de base, provinents de diferents punts de l’estat participaran en la segona edició d’aquest torneig que vol promocionar l’esport de base.
A més de Torrembarra, també seran seu d’aquest torneig els municipis d’Altafulla, La Pobla de Montornès i Tarragona. La cita va adreçada a equips de vòlei femení des de categoria aleví fins a juvenil. S’espera que unes 900 persones gaudeixin d’aquest esdeveniment entre jugadores, equips tècnics i acompanyants.
L’organització va a càrrec d’Around Sport BCN, des de l’organització han posat en valor que dels 54 equips participants l’any passat, s’ha passat a 80.
L’ASB Women’s Volleyball Cup comptarà amb la participació d’equips de Catalunya, La Rioja, Navarra, el País Basc, Múrcia i Madrid. El torneig disposarà d'una padrina d’excepció, la jugadora Patrícia Llabrés, internacional amb la selecció espanyola i que farà una jornada de convivència amb les menors durant la disputa del torneig.