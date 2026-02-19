TENNIS TAULA
El Reus Ganxets es corona a l’Absolut amb dues medalles d’or i una plata
Natalya Prosvirnina va guanyar la modalitat individual i Renata Shypsha va triomfar en els dobles mixtos
El Club Tennis Taula Ganxets de Reus va completar ahir un dia rodó. L'equip reusenc va assolir dues medalles d'or i una plata en un Campionat d'Espanya Absolut per al record per a les seves jugadores.
Les finals es van jugar totes de forma consecutiva al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània de Tarragona. La jove sorpresa de la competició, Renata Shypsha, les va afrontar els dues de forma consecutiva. La jugadora de 16 anys va encetar el dia amb la final de dobles mixtos amb Álvaro Gimeno.
Amb el seu company de batalles ja ha sumat alguna alegria a nivell nacional, i ahir va assolir una altra. Després d'emportar-se el primer set de forma patida, van posar la directa guanyant el segon per 11-2. La parella rival format per Ainhoa Cristóbal i José Guillot va reaccionar en el tercer per escalfar la final. Amb tot, Shypsha i Gimeno van posar la directa en un quart set que es va complicar. Del 7-3, el duel es va aixecar gairebé fins a l'empat, però la reusenca no va perdre la calma i un darrer tir seu va ser el que va certificar el triomf.
Tot seguit, Shypsha va enfrontar el dobles femení amb la seva companya d'equip Alba Fernández. Allà, però, les reusenques es van conformar amb la plata després de caure per 3-0 contra Maria Berzosa i Camila Moscoso. La participació de la jove no acaba aquí, ara continua a la Copa de la Reina i el cap de setmana afrontarà la competició de la seva categoria formativa. Això sí, un or, una plata i un bronze són tot un mèrit per un talent que apunta maneres.
Faltava la cirereta al pastís per al Reus Ganxets i la va posar Natalya Prosvirnina. En una competició sense Maria Xiao i Sofia-Xuan Zhang, finalistes de l'any passat ni tampoc la jugadora ganxeta Elivra Rad, que van ser absents per una competició internacional, la reusenca es va imposar. Provirnina va ser fidel al seu estil defensiu, aguantant i desesperant a la seva rival i castigar els errors. D'aquesta manera, es va proclamar campiona Absoluta per posar fi a un Campionat. Això sí, a Tarragona el tennis taula continua, ara amb la Copa de la Reina.