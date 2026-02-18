FUTBOL
El Nàstic viu la temporada amb més pes del planter en els darrers anys
Fins a cinc jugadors del filial o juvenil ja han jugat aquest curs, una xifra que només supera la temporada 18-19 amb set
El Nàstic està vivint la temporada amb més presència de jugadors del planter des de fa vuit anys. Amb el debut del tortosí Pol Cid el passat cap de setmana en el duel contra el Betis Deportivo, el club grana ja suma un total de cinc participacions de jugadors de la Pobla de Mafumet o del Juvenil A. Tres d'ells són debuts –Cid, David Cabezas i Adrian Alves– mentre que Agus Gutiérrez i Oriol Subirats ja van lluir la samarreta grana el curs passat. De fet, fa unes setmanes, Subirats va fer el salt oficialment al primer equip i demostra el talent que hi ha en les categories inferiors.
Aquesta temporada tant Luís César com Cristóbal Parralo han necessitat l'impuls dels joves jugadors del planter per diferents circumnstàncies. El cas de David Cabezas, el davanter de la Pobla va entrar en joc en quatre partits a principi de temporada quan Marcos Baselga estava lesionat. D'altra banda, César va fer debutar Alves contra l'Europa per intentar sacsejar un equip que era derrotat per 2-0.
Pel que fa a Cristóbal Parralo, el discurs del tècnic andalús respecte las jugadors del planter sempre s'ha mantingut. Per a ell, si entrenen en dinàmica del primer equip són un jugador més i, per aquest motiu no li ha tremolat la mà a l'hora de prioritzar als joves sobre jugadors del primer equip. Fins i tot, va decidir que Subirats saltés al primer equip i sigui opció prioritària per davant de Camus i Santos.
Que el Nàstic aposti pels jugadors de la casa no és nou. De fet, en les darreres vuit temporades només n'hi ha una, el curs 23-24, que va acabar sense cap participació. D'aquestes, només una supera en debuts a l'actual: la temporada 18-19. Llavors va ser l'aparició de talents com Brugui, Viti, Salva Ferrer i Sergi Cardona, entre d'altres, que van ser la nota positiva d'un Nàstic que va acabar descendint a Segona B.
Enguany, el bon rendiment de la Pobla de Mafumet de Xavi Vilagut, juntament amb el talent que ha mostrat el Juvenil A, i en contrast amb un curs complicat del primer equip, obren la porta perquè els joves facin un pas endavant i guanyin protagonisme. Ara bé, la responsabilitat i la pressió no han de recaure sobre ells. La seva aportació ha de ser un impuls, una injecció d’energia i frescor per a un col·lectiu que necessita reaccionar i trobar el rumb per redreçar la temporada.