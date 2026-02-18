FUTBOL
El Nàstic planta cara al Sabadell i cau amb honor a la tanda de penals (1-1)
L'equip grana amb jugadors del planter s'acomiada de la Copa Catalunya competint fins al final
Els jugadors del planter del Nàstic han demostrat que tenir gravat el lema del club amb foc i han lluitat «fins al final». L’equip grana –format en gran part per jugadors de la Pobla de Mafumet i el Juvenil– es va acomiadar de la Copa Catalunya amb honor després de caure a la tanda de penals contra el Sabadell.
Els joves van plantar cara a un conjunt arlequinat que sí que va apostar per anar amb tot i jugar el partit amb jugadors titulars a la lliga com Alan Godoy i Quadri. Tot i això, els grana van aguantar les escomeses a la Nova Creu Alta, van aixecar-se després de l’1-0 per igualar l’encontre i, fins i tot, van acabar el partit perdonant l’1-2.
El Nàstic va engegar el partit a intentar fer el seu joc, però de seguida es va trobar un Sabadell segur i amb ganes de portar la batuta. Al mig del camp, Torres rebia una lliçó de Quadri mentre que la sortida de la pilota grana es perdia en pilotades en llarg a ningú o a un David Cabezas que les lluitava amb molta energia i poca fortuna.
En defensa, el Nàstic va aguantar el tipus a l’inici. Totes les centrades eren refusades i el porter portuguès Eduardo Esteves va treure els punys quan Rubén Martínez va avisar amb un tir des de l’interior de l’àrea. Els grana la van tenir aprofitant amb picardia els errors del Sabadell. Cabezas va caçar una pilota perduda al mig del camp per buscar el golàs després de veure al porter Nil Ruiz avançat. Amb tot, el porter va reaccionar i va desviar amb la mà per evitar el 0-1.
La primera part va passar amb certa tranquil·litat. El Nàstic deixava jugar al Sabadell i el conjunt arlequinat tampoc espremia al fons l’accelerador per travessar la línia defensiva formada pel jove Eric Mora i Enric Pujol. Al centre de les mirades estava Alan Godoy, exgrana, però la seva aportació al primer temps va ser una arriscada xilena que només va servir perquè veiés groga.
El Sabadell va reaccionar i va encetar el segon temps amb ganes de trencar el partit. En els primers minuts van arribar moltes aproximacions arlequinades que van morir o als punys d’Esteves o als caps de la defensa grana.
L'equip va aguantar, fins que va castigar la pilota aturada. D’un córner el Sabadell va treure profit. La centrada es va complicar amb diversos cops de cap fins que Moi Delgado va errar en el refús. Kaiser ho va aprofitar per enviar l'esfèric amb potència al fons de la xarxa.
Quan semblava que estava tot fet, el planter grana no va abaixar els braços. Els joves van anar de menys a més i es van acabar cruspint un Sabadell desubicat. El perill arribava per la dreta a través de Pau Martínez. El de Blanes va encetar un contracop letal. Després d’errar el primer centre, ho va arreglar amb un segon amb l’exterior de la bota que Pau Raya va enviar al fons de la xarxa amb un cop de cap.
La connexió Pau-Pau va donar fruits i el Nàstic va insistir contra un Sabadell contra les cordes. Nico Aguzzi va tenir l’1-2 en el temps de descompte, però aquesta vegada no va entrar i el partit va anar als penals. Allà, la fortuna no va somriure al conjunt grana que va acabar eliminat després d’errar el darrer penal.