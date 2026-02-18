TENNIS TAULA
Dia gran per al Reus Ganxets: tres ors en joc i debut a la Copa de la Reina
Shypsha i Prosvirnina juguen les finals de l'Absolut
El Club Tennis Taula Ganxets de Reus té avui un dia gran al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona. El conjunt reusenc té en joc fins a tres medalles d'or en el Campionat d'Espanya Absolut mentre que, a la tarda, s'estrenen a la Copa de la Reina. Per una banda, Natalya Prosvirnina jugarà la final de l'Absolut femení contra Eugenia Sastre, la jugadora que va evitar la final reusenca després d'eliminar a la jove Renata Shypsha.
La jugadora de 15 anys del Reus Ganxets té, per la seva banda, dos finals. Primer la de dobles mixtos de la mà d'Álvaro Gimeno i, segon, el dobles femení que disputa amb la seva companya d'equip Alba Rodríguez.
Tot i no arribar a la final individual, Renata Shypsha ja s'ha convertit en la gran sensació del torneig. La jove ha aconseguit amb només 15 anys els seus primers podis. S'ha garantit tres i dos els pot coronar amb la medalla d'or. Shypsha és el tresor més ben guardat del Reus Ganxets. La jugadora continua una progressió ascendent que any rere any és recompensada amb guardons. Ahir, va tornar a lluir per atreure totes les mirades donant la sorpresa. Per guanyar-se el bronze en la modalitat individual, la tarragonina va haver de superar a la jugadora més difícil: Maria Berzosa.
La burgalesa era la favorita a emportar-se el torneig amb l'absència de María Xiao, però va ser eliminada a quarts de final en un partit igualat que Shypsha va aixecar emportant-se els dos darrers sets. A semifinals, va caure contra Sastre, però va sumar un bronze més que valuós. Ara, Prosvirnina és l'encarregada de venjar-se a la final. Totes les finals es disputaran al Palau a partir de les 10 h.