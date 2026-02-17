TENNIS TAULA
El Reus Ganxets triomfa a Europa i apunta a la Copa
Les reusenques són presents en tots els campionats estatals que es disputen aquests dies al Palau d’Esports de Tarragona
Setmana carregada d’emocions per al Club Tennis Taula Ganxets de Reus. El passat cap de setmana, el Miró Ganxets Costa Daurada va fer història classificant-se per primera vegada a semifinals de l’Europe Cup després de vèncer l’STK de Zagreb i, ara, apunta cap a la Copa de la Reina, un trofeu que comença aquest dimecres.
«Que en els 12 anys d’història que farà aquest club al març hàgim aconseguit això em fa sentir molt orgullós. Ara encarem la Copa de la Reina que és una competició que normalment ens ha anat bé i tenim molta il·lusió perquè es juga a Tarragona davant dels nostres», va afirmar el president del club ganxet Joan Carles Virgili. Ell ha viscut de primera mà la setmana intensa i afronta una altra on té jugadores participant en gairebé totes les competicions que es disputaran al Palau d’Esports Tarragona.
Pel que fa a l’Europe Cup, Virgili va indicar que «a Zagreb ens va sortir un partit molt rodó. Dissabte se’ns va complicar una mica perquè l’equip croat estava decidit a guanyar i va intentar sorprendre, però ho vam resoldre molt bé». Amb el 2-1, les reusenques ja van tenir el passi. «A Europa la tradició indica que el partit no cal acabar-lo si ja està decidida l’eliminatòria, però el Zagreb va insistir en acabar-lo i es va enrarir l’ambient, però vam acabar guanyant», va continuar.
Pròxim rival, el Linz
El rival que espera ara a les semifinals és el Linz austríac. «En aquest moment de la competició no hi ha rival senzill. És un equip fort que compta amb Eerland Britt, una jugadora holandesa que fa uns anys va jugar amb nosaltres. Serà difícil, però anirem a guanyar amb il·lusió». Aquesta eliminatòria serà a mitjans d’abril. Ara, l’atenció es gira cap a Tarragona, on s’està disputant el Campionat Absolut i, dimecres, la Copa de la Reina.
Lluitar per guanyar
L’any passat, les reusenques van tancar la participació a la Copa de la Reina amb un bronze i, enguany, l’objectiu és lluitar pel títol. «Ens agradaria pujar un escaló més al podi perquè juguem a casa, Tarragona, davant els nostres», va apuntar Virgili.
L’equip participarà amb l’absència d’Elvira Rad. La jugadora que va guanyar doble medalla l’any passat es perdrà la competició per participar al Protour de Singapur. El CTT Ganxets participarà amb dos equips. Primer, el format per les joves Renata Shypsha, Jana Marnesa i Alba Rodríguez. «Els ha tocat el grup més difícil, enfrontant-se al candidat al títol UCAM Cartagena. Amb tot, l’objectiu és guanyar experiència del torneig i això ho faran segur», va indicar Virgili.
Finalment, també participaran l’equip format per Guo Ruichen, Anastasia Kolish i Natalya Prosvirnina que lluitaran per aixecar el títol en una competició exigent pel nivell dels rivals i també perquè es decideix en qüestió de dies.
Això sí, el CTT Ganxets de Reus arriba carregat de motivació i il·lusió per sumar més alegries a la seva història.