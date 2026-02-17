FUTBOL
Keyliane Abdallah i Pol Cid, el caràcter jove que va aixecar el Nàstic
Els dos jugadors van ser clau pel punt aconseguit contra el Betis Deportivo i són l’exemple a seguir per als seus companys
Keyliane Abdallah i Pol Cid van salvar els mobles del Nàstic contra el Betis Deportivo. Tots dos jugadors van mostrar caràcter, determinació i futbol per fer reaccionar a un equip mort. El primer ho va fer marcant i el segon mossegant en la pressió. Els dos joves representen el camí a seguir per a l’equip si no es vol patir per la categoria.
Que dos jugadors de 19 i 20 anys siguin la nota positiva per la seva entrega sobre el camp és en certa manera preocupant per la resta, però així va ser. Tant Cid com Abdallah no han de carregar-se a l’esquena la motxilla de la pressió de tirar endavant l’equip, però sí que són l’exemple a seguir per a la resta. De la mateixa manera, també és un rendiment que il·lusiona i mostra que hi ha vida i recursos.
Tots dos jugadors van sortir quan l’equip va rebre el 0-2. Va ser un triple canvi que va activar-ho tot, perquè, a banda dels dos joves, també va entrar Mángel qui va aportar solidesa a un mig del camp que estava fent aigües.
Per a Abdallah, aquest va ser el seu segon partit mentre que Pol Cid va fer el seu debut oficial amb el primer equip després de destacar a la Copa Catalunya. Parralo va destacar el jove jugador del filial: «Teníem la intuïció que avui ens donaria el futbol, és un noi que treballa molt bé i felicitar-lo pel temps que ha estat en el camp». Aquesta felicitació és també un avís per a la resta de l’equip.
Keyliane Abdallah, velocitat, determinació i ganes de brillar
Pol Cid, mossegada, treball i convicció per aprofitar l’oportunitat
Va mostrar caràcter per aprofitar les oportunitats. Primer, va cridar l’atenció de Cristóbal Parralo en el duel de Copa Catalunya contra la Muntanyesa. Des de llavors, va ser cridat en dinàmica del primer equip fins que es va guanyar el dret d’estar a la gespa. Aquesta aparició no serà l’última.