Keyliane Abdallah i Pol Cid, el caràcter jove que va aixecar el Nàstic

Els dos jugadors van ser clau pel punt aconseguit contra el Betis Deportivo i són l’exemple a seguir per als seus companys

L'extrem francès del Nàstic Keyliane Abdallah celebrant el seu gol.

Keyliane Abdallah i Pol Cid van salvar els mobles del Nàstic contra el Betis Deportivo. Tots dos jugadors van mostrar caràcter, determinació i futbol per fer reaccionar a un equip mort. El primer ho va fer marcant i el segon mossegant en la pressió. Els dos joves representen el camí a seguir per a l’equip si no es vol patir per la categoria.

Que dos jugadors de 19 i 20 anys siguin la nota positiva per la seva entrega sobre el camp és en certa manera preocupant per la resta, però així va ser. Tant Cid com Abdallah no han de carregar-se a l’esquena la motxilla de la pressió de tirar endavant l’equip, però sí que són l’exemple a seguir per a la resta. De la mateixa manera, també és un rendiment que il·lusiona i mostra que hi ha vida i recursos.

Tots dos jugadors van sortir quan l’equip va rebre el 0-2. Va ser un triple canvi que va activar-ho tot, perquè, a banda dels dos joves, també va entrar Mángel qui va aportar solidesa a un mig del camp que estava fent aigües.

Per a Abdallah, aquest va ser el seu segon partit mentre que Pol Cid va fer el seu debut oficial amb el primer equip després de destacar a la Copa Catalunya. Parralo va destacar el jove jugador del filial: «Teníem la intuïció que avui ens donaria el futbol, és un noi que treballa molt bé i felicitar-lo pel temps que ha estat en el camp». Aquesta felicitació és també un avís per a la resta de l’equip.

Keyliane Abdallah, velocitat, determinació i ganes de brillar

Keyliane Abdallah es va presentar en la seva arribada com un jugador carregat de confiança, preparat per aprendre, millorar i amb la promesa de donar el màxim d'ell mateix per no perdre «ni un sol minut». Aquest caràcter el va demostrar on toca, sobre el camp. El jove de 19 anys va destacar contra el Betis Deportivo perquè va ser dels únics que no li cremava la pilota als peus. Des que trepitjar la gespa, va intentar fer el seu futbol en tot moment: buscava duels individuals, xuts des de la frontal i va pressionar, fins que va obtenir el premi. Va confiar per atrapar la pilotada en llarg de Sergio Santos i va ser més veloç que ningú per interceptar el cop de cap del defensor beticà. Amb la sang freda, es va desfer del porter i va marcar un 1-2 que gairebé no va ni celebrar, perquè estava centrat en buscar l'empat.

Als seus 19 anys i en la seva primera etapa lluny d'un filial i del seu club d'origen, es va convertir en un far d'esperança que va tapar les incerteses de la resta. Si Parralo demana entrega, ha d'estar a l'onze.

Pol Cid, mossegada, treball i convicció per aprofitar l’oportunitat

Pol Cid va aprofitar la seva oportunitat. El de Tortosa va debutar en les pitjors condicions: un resultat més que advers al marcador i un equip que no funcionava, però es va fer notar sobre la gespa. El jove que va formar part del planter grana i després de créixer a l’Espanyol B i Sabadell, va arribar aquest estiu a la Pobla de Mafumet després d’ascendir a la lliga Elit amb el Vilanova i la Geltrú. Del fang va créixer i a través del tècnic pobletà Xavi Vilagut va fer un pas endavant. De fet, Vilagut el defineix com «un jugador de molt de talent, capaç de generar últimes passades i controlar les situacions prop de l’àrea rival. És un jugador especial». Així va ser. Dissabte va pressionar i va afegir moviment a un Nàstic espatllat.

Va mostrar caràcter per aprofitar les oportunitats. Primer, va cridar l’atenció de Cristóbal Parralo en el duel de Copa Catalunya contra la Muntanyesa. Des de llavors, va ser cridat en dinàmica del primer equip fins que es va guanyar el dret d’estar a la gespa. Aquesta aparició no serà l’última.
