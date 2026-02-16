INCLUSIÓ
Tarragona acollirà els Jocs Special Olympics del 9 al 12 d’octubre
Aquesta cita de l'esport inclusiu reunirà més d'un miler d'esportistes
Els Jocs Specials Olympics Tarragona 2026 ja tenen data. Se celebraran entre el 8 i el 12 d'octubre convertint la ciutat en la capital europea de l'esport inclusiu. La cita reunirà més d'un miler d’esportistes i entrenadors de tot l’Estat espanyol i d'Europa, a més de centenars de persones voluntàries, familiars i espectadores. L'esdeveniment, organitzat per la Federació ACELL i l'Ajuntament de Tarragona, comptarà amb una àmplia varietat d'esports com atletisme, natació, bàsquet, futbol-5, tenis, pàdel, handbol, gimnàstica i petanca.
Es tracta d'una de les cites esportives més gran d'Europa per persones discapacitat intel·lectual i també contempla una programació d'activitats oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de promoure la conscienciació social. Amb els Jocs Specials Olympics Tarragona 2026, la ciutat es projectarà al món com un espai de visibilització i empoderament de les persones amb discapacitat intel·lectual i ho farà a través de l’esport, com a eina clau per fomentar la inclusió, la integració i la igualtat d’oportunitats.