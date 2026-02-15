Bàsquet
L’Ibersol CBT amplia a 4 victòries l’avantatge amb els seus perseguidors després d’escombrar el Roser (55-88)
L’Ibersol CBT ha resolt la seva visita a la pista del Roser en un tercer quart en què els de Toni Larramona han imposat la seva intensitat defensiva i han obert una escletxa ja irrecuperable de més de 20 punts. Tot i la baixa d’Adri Duch per molèsties a l’isquiotibial, els blaus estat molt superiors amb Buscail (16 punts), Stefanuto (15) i Iker Fernández (15) liderant l’anotació.
Els del Serrallo segueixen tercers a la classificació amb una victòria més d’avantatge sobre els seus perseguidors en la lluita per ocupar una de les 4 places que donen dret a jugar el playoff d’ascens, ja que el Castelldefels i l’Igualada han perdut els seus compromisos i queden ja a 4 triomfs del CBT.
Els tarragonins arrencaven el partit buscant la superioritat interior de la parella Loras – Buscail (0-4) davant un Roser que, després de diversos errors des de la llarga distància, capgirava el marcador encadenant penetracions (8-4).
Els triples dels dos Fernández, David i Íker, i Loras recuperaven la iniciativa per als blaus (14-17, minut 7), però els barcelonins seguien trobant el camí cap a la cistella i contenien la reacció visitant per tancar el quart amb un ajustat 21-23.
Els del Serrallo apujaven el to defensiu en el segon període, però el Roser no afluixava i un triple de Ninot els tornava a posar per davant després d’uns minuts a remolc (30-29, minut 5). Era l’últim cop. La nova embranzida visitant obria una petita escletxa que arribava als 7 punts després d’una penetració amb d’Íker Fernández per marxar als vestidors amb 32-39.
En l’inici de la segona part, Loras i Buscail tornaven a imposar-se a la pintura per ampliar distàncies fins al 34-46 després d’un triple d’Stefanuto. El temps mort no canviava la dinàmica i els tarragonins, molt sòlids en defensa, oloraven sang i eixamplaven l’avantatge fins als 22 punts (34-56, minut 6).
En el tram final, els locals intentaven el recurs de la defensa en zona, però la circulació de pilota i l’encert des dels 6,75 ha permès arribar al final del tercer quart amb un 42-64 que deixava el partit vist per a sentència.
L’últim període era un mer tràmit. El CBT no treia el peu de l’accelerador ni en atac ni en defensa i el marcador s’estirava fins al 55-88 final.