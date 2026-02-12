FUTBOL
El Nàstic, en constant reinvenció: fins a 13 jugadors han format part de la defensa
Diumenge, Parralo va tornar a moure les peces fent debutar a l’onze Zoilo i Alcalá
El taló d’Aquiles del Nàstic aquesta temporada ha sigut la fragilitat defensiva. És molt fàcil fer gols al conjunt grana i això no ha canviat tot i que la línia defensiva està en una constant reinvenció. Fins a 13 jugadors han ocupat una rereguarda que ha patit problemes des del lateral esquerre al dret. De fet, el darrer diumenge Parralo va apostar per una d’inèdita, amb els debuts a l’onze de Pedro Alcalá, Oriol Subirats i Ander Zoilo. Així i tot, el destí va ser el mateix.
Diumenge, Parralo va tornar a donar un gir a la rereguarda per necessitat i decisió tècnica. Sense Moi Delgado per sanció i Camus per lesió, Ander Zoilo i Oriol Subirats van fer el seu debut a l'onze. D'altra banda, David Alba es va quedar a la banqueta per decisió tècnica per donar entrada a Pedro Alcalá al costat d'Hugo Pérez.
Aquesta va ser una aposta inesperada i més quan des del cos tècnic s'ha assegurat que Alcalá encara ha d'agafar ritme competitiu. Amb tot, es va fer una sacsejada que indica la necessitat del Nàstic per tapar la sagnia al darrere.
Amb tot, no va sortir bé i un gol als 15 minuts per fragilitat en un duel individual va acabar donant la victòria a un Villarreal que va rematar moltes més vegades a la porteria.
Durant la temporada, la línia defensiva ha tingut moltes variacions. El lateral esquerre va tenir la seva crisi personal amb les lesions de David Juncà i Moi Delgado a l'inici de curs, amb l'entrada d'Álvaro García per omplir el forat.
D'altra banda, a l'eix Morgado i Alba van començar com els titulars, però Óscar Sanz i Enric Pujol van entrar en una rotació que finalment s'ha quedat amb els fitxatges Hugo Pérez i Pedro Alcalá.
Per la dreta, Camus i Santos es van alternar la titularitat i, ara, és el jove Oriol Subirats qui té la clau de l'onze amb un Sergio Santos que continuarà al planter quan semblava que havia de marxar.
Continuïtat i rodatge
De cara al duel de dissabte s'espera continuïtat amb algun canvi, com l'entrada de Moi Delgado a la banda esquerra. La resta, apunta a continuar per sumar rodatge.
De fet, Dani Rebollo va indicar en roda de premsa la necessitat de continuïtat dels seus companys: «són companys que necessiten una mica de rodatge perquè arriben amb pocs minuts a l'esquena, però són bons jugadors». De fet, el porter grana els va posar en valor indicant que «Alcalá aporta l'experiència necessària, Zoilo va ser fort en defensa i en atac i Hugo Pérez té molta tranquil·litat amb la pilota i està ben col·locat al camp. D'altra banda, Subirats necessita agafar ritme, però tot això se suma amb els minuts i el treball per anar tancant la porteria».
Aquest dissabte, contra el Betis Deportivo, el Nàstic de Tarragona té una nova oportunitat per consolidar la seva línia defensiva. Les derrotes provoquen cops de volant i queda veure si Parralo provarà nous efectius o mantindrà la línia mostrada la setmana passada.