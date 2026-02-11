POLIESPORTIU
Club Ciclista Campclar: 40 anys de passió i esforç pel ciclisme
El Club Ciclista Campclar va presentar el seu equip per una temporada especial per l'arribada del Tour a Tarragona
El Club Ciclista Camplcar va presentar dissabte els seus equips Elit i sub-23 per donar tret de sortida a una temporada especial. Ho és perquè suposa el 40è aniversari del club tarragoní i el 25è amb un equip de competició oficial. A més, en un any en què el ciclisme a Tarragona viurà dies històrics amb l'arribada del Tour de França.
«El Tour és el colofó ideal pel nostre aniversari i els 40 anys d'esforços», va destacar el president del club, Diego Boss. Fa quaranta anys que el Club Ciclista Campclar s'esforça a base de passió i treball per potenciar el ciclisme a Tarragona. De fet, el club és l'únic català que també arriba a competir fora del territori espanyol. Enguany, no serà diferent, perquè des del club tarragoní s'apunta a participar en la Volta de Portugal i a Bèlgica, a banda de l'habitual Copa Espanya i el circuit català. Això suposa un gran esforç per un club amb un pressupost ajustat.
«La nostra visió sempre ha sigut la mateixa: formar ciclistes, millorar-los perquè puguin extreure el seu potencial i fer el salt al professionalisme», va subratllar Diego Boss. En aquest sentit, el president va apuntar que «si tot va bé dos corredors que van sortir de la nostra plantilla com l'Eduard Prades i el Joel Nicolau formaran part d'un equip com mel Caja Rural, això ens fa feliços».
La principal competició de l'equip és la Copa Espanya. «L'objectiu d'aquesta temporada és igualar o millorar l'anterior, que vam aconseguir ser cinquens en la classificació de clubs de la Copa Espanya», va apuntar. Enguany, Boss va explicar que «hem completat un equip bastant equilibrat i crec que podem fer una bona temporada». A més, va afegir que «l'equip està format per 18 nois que pràcticament el 99% són catalans, perquè tenim un d'Andorra i l'altre de València».
L'equip tarragoní debutarà el 21 de febrer a Don Benito, Extremadura, en la primera cita de la Copa Espanya. La competició compta amb un total de dotze proves que es realitzaran durant l'any en diferents punts de l'Estat. Això sí, els tarragonins competiran amb equips amb pressupostos molt més elevats.
Ciclisme a Tarragona
Enguany, el ciclisme a Tarragona tindrà un punt més d'atenció gràcies a l'arribada del Tour de França. «Penso que animarà a més nois a practicar aquest esport», va apuntar Boss. Al mateix temps, el tarragoní va destacar la intenció de reactivar el ciclisme a la ciutat. «Fa molts anys que piquem pedra. Fa uns anys organitzàvem 4-5 competicions i ara és difícil a nivell econòmic. Amb tot, volem recuperar aquesta presència amb una bicicletada».
Fa 40 anys que el Club Ciclista Campclar treballa amb passió i es deixa la vida per promocionar el ciclisme al territori i, enguany, continuaran amb els mateixos esforços amb un equip jove i preparat per a reivindicar-se.