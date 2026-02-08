Bàsquet
L’Ibersol CBT compleix a Mataró i manté la distància sobre els seus perseguidors en la lluita per jugar el play off d’ascens (81-91)
Els del Maresme han plantat cara gràcies a l’encert des del triple i no ha estat fins als últims 2 minuts que els tarragonins han decantat el marcador al seu favor
Victòria treballada de l’Ibersol CBT a la pista del Boet Mataró en un partit espès en el que els de Toni Larramona han hagut de suar fins al final. Els del Maresme, penúltims de la Tercera FEB, han plantat cara gràcies a l’encert des del triple i no ha estat fins als últims 2 minuts que els tarragonins han decantat el marcador al seu favor.
El triomf permet al CBT seguir una setmana més en tercera posició i mantenir a dues victòries els immediats perseguidors per ocupar una de les 4 places que donen dret a disputar el play off d’ascens.
Un triple d’Adri Duch en el primer atac era una bona targeta de presentació, però les pèrdues de pilota en els primers minuts donaven la iniciativa als locals (8-5, minut 4). Campeny repetia des dels 6,75 i assistia a Hall per empatar a 10. El Mataró insistia i obria un petit forat (18-14), però els tarragonins, amb Buscail i Senghor liderant l’atac, es feien forts a prop de la cistella per capgirar el marcador i tancar el primer quart amb un ajustat 21-24.
Un 3-10 en començar el segon període permetia agafar una renda de 10 punts. L’atac blau s’estancava i els mataronins ho aprofitaven per acostar-se a 6. Una acció de caràcter de David Loras no servia de revulsiu i Toni Larramona ho havia de tallar amb un temps mort i 32-37 a tres minuts per al descans. En el tram final la dinàmica no canviava i la primera part es tancava amb 39-44.
El Mataró obria el segon temps amb un triple que els posava a només 2 punts. Era el primer de tres encerts als que responien Hall, Loras, Stefanuto i David Fernández per mantenir l’avantatge (48-54). Duch, primer des del tir lliure, i després des de la seva línia preferida, la dels tres punts, assenyalava el camí i Buscail tancava un parcial un 0-6 que posava la màxima: 50-62 al minut 6. Reacció local per connectar tres triples més i tancar el tercer quart només dos punts per sota (65-67).
La remuntada es completava en començar el període definitiu (67-67), però Stefanuto amb un triple i un tir de mitja distància recuperava sensacions per al CBT. Buscail tornava a fer mal a prop de cistella i el marcador ho reflectia: 72-78 a 5 minuts per al final.
Els del Maresme es tornaven a posar a 2 amb un nou triple, però el joc entre pivots Loras – Buscail mantenia el rèdit al voltant dels 6 punts fins que un triple de Duch i una esmaixada de Loras remataven el Mataró: 76-89 a un minut i mig per al final. El CBT gestionava bé la renda fins al 81-91 definitiu.