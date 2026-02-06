FUTBOL
El Reus, preparat per recuperar el somriure contra el Porreres
Els de Marc Carrasco tornen a l'estadi amb la novetat d'Óscar Jiménez
El Reus FC Reddis vol posar fi de manera contundent a la dinàmica negativa aquest diumenge davant el Porreres. L’equip de Marc Carrasco encadena tres partits sense conèixer la victòria: alguns amb resultats justos, d’altres —com el duel contra el Girona B— en què els roig-i-negres van merèixer més, però on els errors es van acabar pagant cars. L’Estadi Municipal es presenta com l’escenari ideal per recuperar bones sensacions i passar pàgina dels últims entrebancs.
El conjunt roig-i-negre fa una petita pausa aquest cap de setmana amb els equips filials. Els de Marc Carrasco han acumulat quatre duels consecutius contra els joves talents i han passat de l’èxtasi que va suposar golejar al Barça B, a caure als inferns amb les derrotes contra l’Espanyol B i Castellón B i l’empat final contra el Girona B.
Diumenge, els reusencs juguen contra un equip molt necessitat. El Porreres és el penúltim classificat amb 17 punts i fa sis partits que no suma cap victòria. El conjunt balear està a deu punts de la salvació. D’aquesta manera, el Reus es trobarà un rival desesperat per començar a guanyar ja, un rival perillós que té poc a perdre i que posarà a prova la concentració dels locals.
La motivació dels de Carrasco és màxima. El tècnic no va sortir gens satisfet del darrer duel disputat a l’Estadi Municipal i vol canviar la dinàmica davant dels seus. Per aconseguir-ho, tindrà una nova eina: Óscar Jiménez.
El davanter andalús va aterrar l’últim dia del mercat d’hivern. El conjunt roig-i-negre necessitava un golejador referent, i més amb Kenneth Soler lesionat. Diumenge a les 12 hores, Jiménez es presentarà en societat davant l’afició reusenca i tot apunta que serà directament des de l’onze inicial.