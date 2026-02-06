Futbol
El Nàstic, davant d’una oportunitat assenyalada per vèncer i convèncer
El Villarreal B és el primer dels dos partits consecutius al Nou Estadi que poden impulsar l’equip
El Nàstic de Tarragona té aquest diumenge una nova oportunitat de fer un pas endavant. El duel contra el Villarreal B és el primer dels dos partits consecutius al Nou Estadi, dos encontres assenyalats per revertir la inestabilitat actual. Per aconseguir-ho, els grana han de vèncer i convèncer, però, tenint en compte els dos partits anteriors, sembla una tasca més que difícil.
El Villarreal B aterra al Nou Estadi sense les seves dues estrelles de la temporada. Álex Rubio, pitxitxi amb 8 gols, va volar l’últim dia de mercat a l’Albacete de Segona Divisió. D’altra banda, Víctor Moreno, que va repartir 8 gols i en va marcar 3, també va pujar a Segona després de fitxar per la Cultural Leonesa.
Això sí, el tècnic David Albelda continua tenint talent de qualitat per ser una amenaça. De fet, en el partit d’anada, va ser Gaitán qui va estavellar dues vegades la pilota al travesser i aquest continua sent titular. També s’ha reforçat amb noves promeses que estan preparades per brillar. La més destacada és la d’Etienne Eto’o, el fill de l’històric futbolista camerunès, és el nou referent a l’atac groguet i posarà a prova la defensa grana amb els seus 1,91 metres d’alçada.
Dos mesos invictes
El Villarreal B no és, ni de bon tros, un rival fàcil, i així ho reflecteixen les xifres. El filial groguet encadena ja dos mesos sense conèixer la derrota a la Primera Federació: set partits consecutius invicte que confirmen que és un equip difícil de vèncer, però també poc resolutiu. En aquest període ha sumat cinc empats i només dues victòries, fet que explica que només tingui un punt més que el Nàstic.
El partit d’anada és el millor resum tant de la situació actual de l’equip tarragoní. Llavors, el Nàstic va rascar un punt miraculós. Primer, perquè ofensivament el Nàstic no va aparèixer en cap moment i, segon, perquè els pals i Dani Rebollo van salvar el punt.
En una situació similar arriba l’equip al duel d’aquest diumenge. Si es mira els punts aconseguits, els grana sumen uns bons quatre de sis possibles. Amb tot, la realitat marca que tots dos partits van ser miraculosos. Una victòria de rebot contra l’Ibiza i un punt caigut del cel contra l’Alcorcón després d’un partit desastrós que va treure de polleguera fins i tot al tècnic Cristóbal Parralo.
El Nàstic necessita concentrar-se en un mateix i completar un partit bo per convèncer tant a l’afició com als mateixos jugadors. Un triomf necessari per «canviar el xip», com va destacar Pedro Alcalá durant la seva presentació.
Moment d'Ander Zoilo
Hi haurà un canvi obligat a l’onze de Parralo. Moi Delgado va veure la cinquena groga contra l’Alcorcón i no estarà disponible, així que ha arribat el moment d’Ander Zoilo.
El lateral esquerre cedit pel Tenerife encara no ha debutat de grana, tot i que fa dos partits que està disponible. Contra el Villarreal B té l’oportunitat de demostrar la seva valia per lluitar una posició que sembla consolidada amb Delgado.