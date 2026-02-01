FUTBOL
Recasens salva un punt amb un cop de cap èpic a l'últim minut
El defensor roig-i-negre evita la derrota contra el Girona B en un córner
El Reus FC Reddis salva un punt a l’últim minut contra el Girona B en la darrera jugada del partit. Lluís Recasens es va erigir en l’heroi del conjunt roig-i-negre marcant de cap un córner servit per Xavi Jaime per evitar una derrota que hauria sigut dramàtica. Els de Marc Carrasco en van merèixer més durant gran part del partit, però un error va provocar el gol del filial gironí. Els reusencs es van desestabilitzar per complet, però van acabar creient i salvant un punt que els manté en el play-off en una jugada d’estratègia.
Girona B i Reus es van igualar sobre la gespa. La primera mitja hora de partit va transcórrer amb aproximacions, però sense perill real fins que Ricardo Vaz va trencar el gel. Sergi Casals es va endinsar per la banda esquerra i va servir la centrada per a l’arribada en segona línia de Vaz. El portuguès va rematar al primer toc i va estavellar la pilota al travesser.
A la represa, els de Marc Carrasco van entrar endollats. L’equip roig-i-negre va créixer i va merèixer veure porta. De fet, va estar a punt d’aconseguir-ho en una jugada enrevessada. Un córner es va mantenir viu a base de cops de cap dels reusencs. El darrer va ser d’Alarcón, que va obligar el porter Puig a volar per evitar el gol amb la punta dels dits.
El Reus va insistir i, poc després, Vaz es va tornar a topar amb el pal. El portuguès va provar el xut des del lateral de l’àrea petita, però aquest no va veure porta. La insistència visitant no va tenir premi i el Reus ho va acabar pagant. El Girona B va aprofitar un error roig-i-negre al mig del camp per marcar l’1-0 i deixar estabornit als de Marc Carrasco. Els reusencs es mostraven imprecisos, però van guanyar confiança quan l’àrbitre va assenyalar córner en el darrer minut.
Aquesta vegada Pacheco no va pujar, però no va fer falta. Xavi Jaime va executar un centre preciós al punt de penal. Allà Lluís Recasens va volar com un superheroi per rescatar un punt amb un cop de cap que va fer embogir a un equip roig-i-negre que ja en tenia prou de derrotes.