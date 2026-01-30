El Nàstic i l’Alcorcón de Pol Domingo es preparen per un duel al fang
Una derrota de qualsevol dels dos equips els podria deixar en posicions de descens
El Nàstic de Tarragona té aquest diumenge un duel en el fang contra l’Alcorcón. La victòria grana contra l’Ibiza va suposar aire, sobretot per a Cristóbal Parralo a la banqueta, però la classificació no es va moure un mil·límetre i tant el club madrileny com el tarragoní estan a dos punts de les posicions de descens. Tant Nàstic com Alcorcón aspiren a més, així que evitar veure’s de vermell a la classificació és un bon al·licient per escalfar un partit que es preveu fred per les previsions meteorològiques a Madrid.
El conjunt entrenat per Pablo Álvarez es troba a un punt del Nàstic i arriba al duel després d’empatar al camp del líder, el Sabadell. Els madrilenys acumulen cinc partits sense perdre, sumant quatre empats i una victòria al Municipal Santo Domingo contra l’Antequera. Com l’equip grana, l’Alcorcón està cridat per sumar posicions més altes a la classificació, sobretot pels noms destacats a la plantilla, però no ha acabat de fer el pas. De moment, els madrilenys són difícils de guanyar i ho van demostrar puntuant contra equips de play-off com l’Europa i el Sabadell.
Pel que fa al Municipal Santo Domingo, l’Alcorcón no perd un partit a casa des del 16 de novembre quan l’Atlético Madrileño va assolir els tres punts. De fet, només el filial madrileny i el Sabadell han marxat amb un somriure del camp de l’Alcorcón.
Pol Domingo destaca
El Nàstic de Tarragona es tornarà a trobar amb el seu exjugador: Pol Domingo. El de la Pobla de Montornès és dels millors jugadors del conjunt madrileny i. fins ara, suma 18 partits disputats, 17 d’ells com a titular i només s’ha perdut tres per molèsties físiques. Ara, es retroba amb el seu Nàstic –equip del qual va haver de marxar a l’estiu després d’una negociació infructuosa– i es presenta com l’escull més difícil de superar de la defensa de l’Alcorcón.
Qualitat no falta al planter de l’Alcorcón. El davanter Vladys és la principal amenaça, mentre que també destaca Mariano Carmona, el pitxitxi amb 4 gols, un d’ells al Nou Estadi. El partit de l’anada es recorda amb certa amargor. El conjunt grana va perdre per 1-2 de la pitjor manera possible: amb un error de Sergio Santos en la darrera jugada del partit.
Consolidar la reacció
La victòria del Nàstic contra l’Ibiza va suposar agafar aire, però ara cal consolidar la reacció. El passat dimecres, el president executiu va marcar que l’objectiu d’aquest cap de setmana és poder puntuar al Municipal Santo Domingo. Assolir un bon resultat seria clau primer perquè, de la mateixa manera que una derrota podria deixar en descens a l’equip, un triomf també pot allunyar considerablement el club de la zona de perill. A més, també suposaria un cop a nivell psicològic per a un equip que necessita estabilitat. Finalment, a l’horitzó esperen dos partits consecutius contra filials al Nou Estadi, un escenari favorable per consolidar una dinàmica ascendent que pugui allunyar els fantasmes de la part baixa.