FUTBOL
La rampa de sortida continua bloquejada i donant maldecaps al Nàstic
Qualsevol altre fitxatge sènior haurà d’arribar amb una baixa i, de moment, els que han de sortir no estan predisposats
El Nàstic de Tarragona es troba en plena recta final del mercat de fitxatges d’hivern amb la intenció de reforçar-se amb un jugador més com a mínim a la defensa i, en segon pla, un reforç a la davantera, però té el mateix maldecap del primer dia desbloquejar la rampa de sortida.
El conjunt grana està en la mateixa situació de fa unes setmanes. Per poder fitxar un jugador sènior, ha d’alliberar una fitxa, mentre que encara en conserva una de jugador sub-23. Fins ara, l’entitat ha sortit del pas donant de baixa a David Juncà i Wilfrid Kaptoum, a més d’Álvaro García per la lesió de llarga durada, per poder inscriure a Aitor Gelardo, Ander Zoilo i Hugo Pérez, dos dels quals que ha debutat amb la samarreta grana.
Des de l’inici del mercat, tres jugadors van aparèixer a la rampa de sortida i un més es va sumar en el camí. Aquests van ser David Juncà, Wilfrid Katpoum, Christos Almpanis i Sergio Santos. De moment, tots aquests mantenen el torcebraç amb l’entitat i no volen sortir. En el cas de Juncà i Kaptoum, aquests ja tenen la baixa, però continuen en el club cobrant i entrenant com un jugador més. Això suposa una llosa sobre un Nàstic que va equilibris com un funambulista amb l’economia del club. De fet, el passat mes de desembre, a la junta general d’accionistes, ja es va exposar el desviament negatiu d’uns 610.000 euros. D’aquesta manera, carregar amb el sou de dos jugadors que no estaran disponibles la resta de la temporada és un pes difícil de suportar i també limitant per invertir en reforços.
Pel que fa a Christos Almpanis, el jugador cedit per l’Andorra, tot i tenir ofertes, també ha insistit en quedar-se a l’equip. A diferència de Juncà i Kaptoum, Parralo sí que va apostar per donar minuts i oportunitats a l’extrem grec, però el fort cop al cap que va rebre en el partit contra el Teruel l’ha mantingut fora de joc des de llavors.
Finalment, el cas de Sergio Santos va ser especial. El futur del lateral dret grana es va obrir com una possible via per alliberar una fitxa després de rebre l'interès de l'Alcorcón. Això sí, aquesta és possibilitat que no té per què concretar-se.
La realitat ara mateix marca que el Nàstic té una lluita en dos fronts. Primer, per negociar amb els jugadors la resolució dels seus contractes i, de l’altra, buscant amb urgència peces fonamentals per ajudar a millorar l’equip. Entre aquesta lluita, l’equip continua treballant amb el neguit que provoca els moviments.
En un segon pla, es troba la situació de César Morgado, que, de moment, és baixa per temes de salut i no queda clar el moment que podrà reincorporar-se amb la resta del grup.
El 2 de febrer
El compte enrere ja està en marxa. El mercat d’hivern tancarà a la mitjanit del pròxim dilluns 2 de febrer i la meitat de la categoria busca, amb cada vegada més desesperació, les peces adequades. Les cartes sobre la taula del Nàstic estan clares. El més important és incorporar un central i, si sorgeix l’oportunitat adequada, un reforç a la part de dalt.
De moment, hi ha hagut tres entrades. Ara falta aclarir les sortides.