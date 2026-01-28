BÀSQUET
El CB Salou s’estrena al pavelló i obre el camí cap a la permanència
Els de Muñiz van guanyar l'average al Mataró i ratifiquen les bones sensacions amb resultats
L’OCA Global CB Salou obre un camí a la permanència. El conjunt de Jesús Muñiz va trencar el gel al seu pavelló del Milà sumant el primer triomf en el duel directe per la salvació amb l’UE Mataró. Una victòria que treu, de moment, els salouencs del descens directe i, a més, assoleix l’average per superar en cas d’empat als del Maresme. El més important, va ser un triomf per ratificar les bones sensacions amb resultats, tot un xoc anímic.
«Va ser un partit del qual sortim reforçats, però hem de tenir presents que portem una llosa de derrotes importants i hem d’estar concentrats», destacava el tècnic Jesús Muñiz. És una realitat que amb l’aterratge d’homes com Charles Knowles, Danrad Knowles i Álex Llorca l’equip havia fet un pas endavant amb sensacions, però sempre es topava amb la mateixa pedra: la desfeta a l’últim quart. Partits contra el Huesca, Benicarló i Llíria es van escapar de les mans dels salouencs en els últims instants. «La por per no perdre va fer que no prenguéssim bones decisions i això diu molt de la fortalesa mental que vam tenir diumenge», subratllava Muñiz. De fet, va estar a punt de repetir-se a història, perquè el partit va anar del +16 al –1 en els darrers minuts, però aquesta vegada l’equip salouenc no va caure i va segellar una victòria que val or per assolir la permanència.
Són persones
En l’esport, a vegades s’oblida que els jugadors són també persones. Quan les coses no surten i s’encadena derrota rere derrota es crea una llosa mental que afecta el nivell de cadascú. A vegades, la victòria que trenca el gel és un revulsiu per a un grup implicat que treballa per salvar la categoria. De fet, es va veure la implicació de cada jugador, començant amb Traoré celebrant amb ràbia un rebot defensiu clau i acabant amb una celebració coral al centre de la pista després de concretar el triomf.
«L’equip està treballant molt bé, la predisposició és màxima i, ara hem d’aprofitar la fortalesa mental que hem guanyat ara que el grup s’ha estabilitzat després de tants canvis», apuntava Muñiz. A banda de fitxatges, també és clau la millora dels que s’han quedat. «Hem establert rols nous. Això fa que jugadors s’alliberin i puguin créixer, com és el cas de Pol Saló i Edgar Moure», destacava.
Diumenge, els salouencs tenen un duel clau contra el Molina Bàsquet, el tercer en la lluita pel descens. Com contra el Mataró, el Salou ja els va guanyar a l’anada, així que un triomf diumenge arribaria amb un nou average guanyat. El conjunt murcià també s’ha reforçat i des del club salouenc es vol la màxima concentració, sense caure en una pressió extra. Fa mesos que el Salou ha obert el camí a la permanència i, diumenge passat, va fer el primer pas. Ara, toca continuar endavant.