VOLEIBOL
El CV Sant Pere i Sant Pau Femení assoleix una gran remuntada contra el Xàtiva
Les tarragonines van aixecar un 0-2 en el seu pavelló
El CV Sant Pere i Sant Pau Femení continua amb la dinàmica positiva. Les jugadores d’Edu Sánchez van demostrar el passat dissabte que segueixen en un bon moment després d’assolir una gran remuntada contra el Volei Xàtiva. Les tarragonines no van tenir el seu millor inici de partit. El conjunt valencià es va posar 0-1 per la via ràpida; un 15-25 que va sorprendre tothom al pavelló. El xoc va reverberar en el segon set on el duel es va posar 0-2 a tocar de la derrota.
Amb la lliçó apresa, les tarragonines van fer un pas endavant per revertir la situació. En canvi de xip va ser brutal i les de Sánchez van connectat de cop per remuntar per la via ràpida i sense deixar cap rèplica: 25-13 per l’1-2, 25-15 per igualar el partit i un contundent 15-3 per certificar una victòria que les manté imbatudes. Una reacció que diu molt d’unes jugadores tarragonines que estan motivades per aconseguir quelcom més, però que gairebé són sorpreses per un mal inici.