BÀSQUET
El CB Salou celebra la primera victòria a casa (83-76)
Els salouencs treballen un triomf clau per a la classificació
La primera ha arribat en el moment més important. L’OCA Global CB Salou va superar a la UE Mataró en un duel treballat i patit fins a l’últim minut, però que es va poder celebrar amb alegria com la primera victòria a casa.
Era un duel important per a la salvació per a tots dos equips. Tant Mataró com Salou es troben en posicions de descens, però, ara, el triomf salouenc els treu, de moment, del descens directe. Els de Jesús Muñiz van sortir concentrats al partit. Pol Saló rebia i convertia i Charles Knowles va posar el primer avantatge amb un triple (10-6). Tot seguit, un alley-oop amb Traoré impulsava a un equip salouenc que va saber gestionar el partit en defensa per tancar el primer període amb un 18-13.
La inèrcia era positiva i ho va continuar sent en el segon quart. Joaco Sánchez, des de la línia de tres punts, va afegir superioritat a un CB Salou que es va escapar a nou punts. Cada vegada que el Mataró feia l’intent d’escurçar distàncies, els de la Costa Daurada responien amb un triple. Així ho va fer Traroé amb el 34-25 i Moure per trencar la barrera dels 10 punts amb el 38-25. El Mataró apostava pel joc interior amb Kalu, però el Salou estava inaturable i va marxar al descans amb el 49-39.
El Salou, però, no pot tenir un partit tranquil. En el tercer quart tot es va torçar, el Mataró va començar a esgarrapar punts i l’encert dels primers quarts va desaparèixer. Així va ser fins que el partit va entrar a l’últim quart amb un 61-58.
El to va canviar al complet. La tensió es palpava a l’ambient i, a base d’encert en les faltes personals, el conjunt visitant va capgirar per primera vegada l’electrònic amb un 63-64. Aquest va ser un punt clau. El Salou ja va deixar escapar més d’un partit en aquesta situació i, diumenge, no es va deixar caure.
Els salouencs no van perdre la fe malgrat l’encert del rival i, liderats per Charles Knowles, van obrir el camí amb el 76-73. Finalment, Traoré, encertant el tir lliure i amb un rebot defensiu prodigiós va certificar la victòria per 83-76.