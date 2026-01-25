FUTBOL
El Reus FC Reddis es desinfla i perd contra el Castellón B (2-3)
Les pèrdues en la sortida de la pilota i errors defensius van tapar els gols de Kenneth Soler
El Reus FC Reddis va ensopegar contra el Castellón B. El conjunt roig-i-negre va disputar un partit gris amb moltes errades en la sortida de la pilota que va acabar pagant. Kenneth Soler va brillar amb un doblet davant una defensa visitant fràgil, però el talent ofensiu del filial orellut es va aprofitar d'un equip reusenc que no va tenir el seu dia.
En la primera jugada del partit, els roig-i-negres ja van posar a prova la porositat de la línia orelluda. Una passada a l'esquena la va aprofitar Benito per provar la centrada lateral. Si en menys d'un minut ja s'havia aconseguit la primera aproximació, el gol no trigaria en arribar. I així va ser. De nou, Sergi Casals va posar una centrada que no va rematar ningú, però que Benito no va deixar morir. Aquest la va cedir a Jaime i el tarragoní la va tornar a centrar a l'àrea. Allà, Kenneth Soler va rematar tot sol. L'esfèric es va estavellar el travesser, va botar dins i va sortir. Va ser tot molt ràpid, però l'àrbitre no va dubtar en marcar el gol.
Amb la facilitat de les arribades i l'1-0 matiner, semblava que el partit es posava de cara, però es va començar a torçar. Poc a poc, el Reus va perdre presència i el Castellón ho va aprofitar per créixer.
Mentrestant, els roig-i-negres es desconnectaven. En atac, el Reus només va tenir un parell d'internades, però, generalment, les jugades morien en la seva creació. Els «ui» a la grada es van fer cada vegada més sonors fins que Isi va forçar una falta perillosa a la frontal. Ismael va xutar de forma directa i va estavellar la pilota al travesser. Va botar i va sortir fora, però Terma estar atent per recollir el refús i marcar l'1-1. Ni un sol jugador del Reus es va moure de la posició per evitar el gol.
Amb tot, el Reus va tenir la seva. En un córner, Recasens va rematar sol a l'àrea petita, però el tir va sortir desviat. El Castellón va tenir un parell més abans del descans, però Pacheco sí que estava endollat per salvar el duel.
A la represa tot va canviar i l'equip va sortir motivat. De fet, en la primera aproximació Toscano va enviar una pilota al pal i el porter Torner va salvar el gol de Vaz amb la cama. La fragilitat visitant va tornar a aparèixer i Kenneth Soler va estar atent. El vendrellenc va pispar-li la pilota al defensor per plantar-se davant de Torner. Llavors, amb decisió, va marcar el 2-1 per recuperar la tranquil·litat.
Els minuts van tornar a decantar la balança. El Castellón volia l'empat i el Reus es va tornar a fer petit. Els orelluts ho van aprofitar i, amb una centrada dins de l'àrea, Santamaría va certificar el 2-2. Els de Carrasco no reaccionaven i van tornar a pecar perdent pilotes. Una nova errada en la sortida de la pilota la va aprofitar Terma per forçar un penal que Segura va transformar en el 2-3. En un tres i no res, el partit s'havia capgirat.
Es van afegir set minuts, però el Reus jugava més amb el cor que amb el cap i va acabar caient al Municipal en una gèlida tarda de diumenge.