L’Ibersol CBT perd el duel de líders de la Tercera FEB davant el Sandà l’Hospitalet (82-78)
Els de Toni Larramona, però, han salvat l’average que resoldria un hipotètic empat entre tots dos equips al final de la lliga regular
L’Ibersol CBT ha perdut el duel de líders de la Tercera FEB a la pista del Sandà l’Hospitalet en un partit molt igualat que els del Baix Llobregat han liderat al marcador, tot i que amb rendes mínimes, durant gran part dels 40 minuts. Els de Toni Larramona, però, han salvat l’average que resoldria un hipotètic empat entre tots dos equips al final de la lliga regular, ja que al Serrallo van guanyar l’Hospitalet per 8 punts.
Els tarragonins saltaven al parquet amb la consigna de buscar Loras i Buscail a la pintura. L’Hospitalet responia amb un encertat Nil Baqués acaparant l’anotació dels del Baix Llobregat. Els triples de Duch i Iker Fernández contenien l’avantatge local (13-9, minut 7) fins que Hall i Buscail capgiraven el marcador a un minut per al final del primer quart (14-17). Temps mort i reacció local per tancar el primer quart amb un 21-17 després d’un triple de David Font.
Alley hoop d’Stefanuto per a Buscail per obrir el segon període. L’aler gallec posava l’empat a 21 des del tir lliure, però Font insistia des dels 6,75 i protagonitzava un parcial de 7-0 que donava la màxima fins al moment per a l’Hospitalet: 28-21. Després del temps mort, els de Toni Larramona reduïen la distància amb un 1-7 liderat per Stefanuto (29-28, minut 5).
L’encert de Castellón i Sevillano des de la llarga distància i diverses decisions arbitrals dubtoses donaven oxigen als locals. Els blaus evitaven mals majors amb sang, suor i llàgrimes fins que Hall, amb un triple, tornava a empatar, aquest cop a 38. En el tram final, nova embranzida local per marxar als vestidors amb un 44-40 que deixava el partit absolutament obert.
Dos triples de David Font i Nil Baqués obrien la segona part i una escletxa que ja era de 10 punts. Loras i Stefanuto lideraven la reacció, però Sevillano, també des dels tres punts, la neutralitzava. Tot i això, els tarragonins, amb molt treball defensiu i Hall resolent al pal baix, es posaven a 2. Un triple de Baqués el responia Duch i el quart acabava amb 63-59.
Al període definitiu, Duch tornava a colpejar des dels 6,75 i Loras treia petroli d’un atac mal gestionat per posar els del Serrallo a només 2 punts (66-64). L’Hospitalet tornava tirar de qualitat per obrir forats en torn als 5 punts, però una esmaixada de Hall deixava als tarragonins a 3 punts amb 3 minuts i mig per al final. Amb el marcador molt ajustat fins a l’últim segon, els locals administraven la renda per emportar-se la victòria amb un 82-78.