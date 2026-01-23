FUTBOL
La crisi del Nàstic de Tarragona assenyala a la gestió de la directiva
Els mals resultats i la recent destitució del director esportiu evidencien una mala planificació
El Nàstic de Tarragona viu una crisi que esquitxa tots els estaments del club. La ratxa de quatre derrotes consecutives deixa l’equip a dos punts de l’abisme del descens de categoria. La desfeta esportiva, sumat a la recent destitució del director esportiu Noé Calleja a només deu dies de tancar un mercat d’hivern clau amb moviments pendents, evidencien una mala planificació que assenyala la gestió de la directiva.
La sensació de cops de timó constants ha provocat un sisme entre el Consell d’Administració i una part important de l’afició grana, que ja ha mostrat el seu disgust en dues ocasions al Nou Estadi, l’última en el darrer partit contra el Teruel. Un ambient convuls que referma la importància del partit de demà contra l’UD Ibiza, perquè una nova derrota podria desencadenar en un nou canvi a la banqueta i, el segon moviment aquesta temporada.
Divuit entrenadors
L’actual Consell d’Administració va agafar les regnes de la SAD el 2012 i va aconseguir eixugar un deute econòmic pròxim als 10 milions d’euros. En la part esportiva, s’ha aconseguit un ascens a Segona Divisió, s’ha fregat l’ascens a Primera i, en els darrers anys, l’equip s’ha quedat a les portes del futbol professional en tres ocasions. Amb tot, el balanç general indica que poques vegades s’ha aconseguit consolidar un projecte. Des del 2012, el club ha tingut 18 entrenadors i 7 directors esportius diferents, amb només la continuïtat dels projectes de Vicente Moreno i, el més recent, amb Dani Vidal.
De fet, el Nàstic ha tingut dos entrenadors o més en 9 d’aquestes darreres temporades, amb el curs 2017-2018 destacant amb quatre canvis a la banqueta. Amb un únic entrenador n’hi ha hagut quatre, dos de recents amb projectes potents que es van quedar a un pas de l’ascens.
Dani Vidal, punt d’inflexió
El sisme entre part de l’afició i el club té el punt d’inici en l’acomiadament de Dani Vidal, tècnic de la casa que va liderar un projecte que va deixar empremta i va coincidir amb un gran augment de la base social. Més que pel fet de fer fora l’entrenador, va ser el moment de la temporada. La sacsejada a dues jornades per al final amb el play-off gairebé garantit va generar un ambient de crispació que es va accentuar després de la derrota contra la Real Sociedad B.
A més, aquest mateix estiu, es va pronunciar encara més quan el canvi d’era a la banqueta va venir acompanyat pel desmantellament d’una plantilla que, amb el tècnic, era molt estimada per a l’afició. Jugadors importants com Pablo Fernández, Víctor Narro i Antoñín Cortés van fer un pas endavant a categories superiors, una pèrdua dolorosa, però assumible. Va ser més assenyalat l’acomiadament d’ídols de la casa, alguns d’ells en acabar el contracte, mentre que a d’altres se’ls va fer una oferta de renovació a la baixa o que mai va estar a prop de concretar-se.
Les baixes més doloroses van ser les del capità Joan Oriol i el porter Alberto Varo, com a líders, i també d’un jugador estimat de la casa com Pol Domingo. A més, la realitat que ha marcat la temporada indica que ni una sola incorporació supera el nivell mostrat per aquests. Més llenya al foc.
El Nàstic es troba a dos punts del descens, però també a cinc del play-off d’ascens. Això és futbol. Va de si la pilota entra i també de prendre decisions. El partit de demà, però, val més que tres punts. Va d’agreujar la crisi encara més o d'agafar aire.