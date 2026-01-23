HANDBOL
Albert Quesada debuta i destaca amb el primer equip del Barça
El jove de Castellvell del Camp va jugar dimecres en un amistós contra el Granollers
Albert Quesada va fer aquest dimecres un pas més en la seva projecció. Quesada, als seus 17 anys, va fer el seu debut oficial amb el primer equip del Barça en un amistós contra el Granollers que es va disputar al poliesportiu La Salle Bonanova de Barcelona.
Quesada fa quatre anys que és a la Masia, allà madura el seu potencial sota els pals que va aparèixer en la seva etapa a l’Handbol Salou. Ara mateix, el de Castellvell del Camp combina partits a l’equip Juvenil amb el Barça Atlètic. Durant aquesta temporada ha trucat a la porta del primer equip a base de resultats i, finalment, l’entrenador del primer equip Carlos Ortega ha donat l’oportunitat de debutar al jove de 17 anys en un amistós disputat per l’equip durant l’aturada per l’Europeu.
El de Castellvell del Camp va agafar l’oportunitat de bon gust. Quesada va disputar un total de 30 minuts sota els pals i va contribuir aturant 11 de 24 llançaments, un 45,83% de tirs a porteria els va aturar, una xifra que fa cridar l’atenció, però que es mostra en la línia del seu progrés.
Hispanos Promesas
Albert Quesada és un habitual en la llista dels Hispanos Promesas. Concretament, el passat mes d’octubre va guanyar la medalla de bronze en el Mundial sub-17 celebrat a Marruecos. Enguany, el de Castellvell del Camp va inaugurar l’any de la millor manera, emportant-se l’or amb la selecció de Catalunya juvenil en el Campionat d’Espanya de seleccions autònomes. En tots dos esdeveniments, va ser el millor porter en tant per cent d’aturades del campionat.
Dimecres, però, no va ser més que un premi pels esforços del jove jugador, que va viure la jornada com a membre de ple dret del primer equip. De fet, abans del partit, Quesada, com la resta de jugadors, va tenir el seu moment per signar i fer-se fotografies amb els nens que es van presentar al pavelló.
En el duel, va contribuir en la victòria per 25 a 39 del Barça contra el Granollers, en un partit en el qual va compartir debut amb Àlex Ugalde, Marc Navarro i Guillem Martínez.
Inicis
Albert Quesada va començar a jugar a l’Handbol Salou de la mà del seu germà Álex Quesada, tots dos comparteixen la passió per un esport que també els acompanyava a casa, perquè sempre practicaven entre ells: un sota els pals i l’altre llançant penals. Posteriorment, va cridar l’atenció del Barça, que no va dubtar a incorporar-lo a la Masia quan tenia 14 anys. Ara, després de quatre temporades d’entrenaments amb el Barça, ha debutat amb el primer equip i l’anomenat Mur de Castellvell del Camp continua creixent.