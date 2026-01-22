FUTBOL
La plantilla del Nàstic tanca files amb Parralo i es prepara per al dissabte
El capità Óscar Sanz va apuntar en una roda de premsa que «el cos tècnic és l'indicat per tirar això endavant»
El Nàstic de Tarragona afronta dissabte un partit clau a molts nivells. Les quatre derrotes consecutives han provocat una crisi que ha situat l’equip a dos punts del descens i la necessitat de sumar un triomf dissabte per agafar aire. No ha sigut una setmana fàcil de treball a can Nàstic, però des de la plantilla han tancat files sobre la figura de Cristóbal Parralo i envien un missatge d’unitat interna per revertir la situació.
«Sabem que la situació no és un tema d’entrenador. Sabem que Cristóbal Parralo i Javi Manjarín, així com tot el cos tècnic, són els indicats per tirar això endavant, ho tenim claríssim», va destacar ahir en roda de premsa el capità Óscar Sanz. El tècnic andalús manté la confiança de la directiva grana per aquesta setmana, però difícilment sortirà sencer en el cas d’acumular una cinquena derrota consecutiva, amb l’agreujant de jugar a casa. Sigui com sigui, el capità grana es va mullar ahir i va destacar que per a ell, la solució no és mirar a la banqueta i, al seu temps, va ser autocrític i va apuntar que la plantilla «assumim la màxima responsabilitat i som conscients que nosaltres hem de ser un equip més sòlid i mostrar que som una família per tirar això endavant».
En les quatre derrotes consecutives, l’equip ha mostrat un nivell decreixent que, al seu temps, augmentava la falta de confiança i els dubtes, una bomba que ha acabat desactivant un equip que, fa un mes, va demostrar tot el contrari. Per donar alguna explicació, Sanz va assenyalar que «crec que és fàcil dir que és falta d’intensitat i caràcter, que potser ha pogut passar en algun partit, però no és això». «Estem on ens mereixem, les excuses no ens portaran enlloc i sé que la situació ens quedarà marcada i ens ajudarà a tirar-ho cap amunt i valorar cada victòria», va cloure.
Units i centrats
La plantilla és conscient que el camí per revertir la situació és emular tècniques d’anys anteriors, com per exemple, la unió com una família. «Hem de celebrar els gols del primer jugador a l’últim de la banqueta. No tenir el màxim golejador, no tenir el millor migcampista, sinó ser una família i morir pel company», va apuntar el capità Óscar Sanz. Units, però també concentrats en l’objectiu més pròxim.
Des de l’inici de temporada, l’objectiu marcat per l’entitat era l’ascens directe, una fita que ara mateix és més que impossible i sembla més real pensar en lluitar en la categoria. El capità va posar-ho més fàcil: «L’objectiu és guanyar aquest dissabte». Ara mateix, la mentalitat partit a partit és el millor remei perquè, literalment, no guanyar a l’UD Ibiza situaria l’equip en un nou escenari completament diferent, segurament amb relleu a la banqueta. Sanz va ser clar: «Ja hi haurà temps de mirar i sumar punts. Ara toca centrar-se en dissabte, guanyar i demostrar que aquest equip té resiliència i capacitat de tirar això endavant. Hem tocat fons i d’aquí rebotarem cap amunt».
Sanz, com els altres tres capitans, saben que en els darrers anys el Nou Estadi ha esdevingut un fortí inexpugnable. Dissabte, els grana necessiten tornar-ho a aconseguir, units, ells i també amb l’afició.