Bàsquet
L’Ibersol CBT derrota el Castelldefels i es posa líder de la Tercera FEB (89-73)
Nova victòria coral dels tarragonins amb cinc jugadors amb més de 10 punts
L’Ibersol CBT s’ha imposat al Castelldefels en el primer partit de la segona volta i s’estrena com a líder de la Tercera FEB després de la derrota del Mollerussa.
Nova victòria coral dels tarragonins amb cinc jugadors amb més de 10 punts. Stefanuto ha liderat l’anotació amb 20 punts, ben secundat per Buscail amb 17, i Loras i Hall han dominat el rebut (10 i 9 captures respectivament).
Els primers minuts eren d’intercanvi de cops, amb els dos equips anotant amb fluïdesa, però amb els del Baix Llobregat agafant la iniciativa (7-12, minut 4). Temps mort i reacció local per empatar el partit a 12 i iniciar una fase d’igualtat en la que el CBT acabava capgirant el marcador gràcies sobretot a l’encert de Buscail (20-19), tot i que el quart es tancava amb avantatge mínim del Castelldefels (20-21).
Un triple de Duch obria una primera escletxa en començar el segon període (25-21), però els visitants es tornaven a posar per davant després d’un triple de Saiz (27-28). Novament Duch marcava el camí des dels 6,75 (33-30) i, ell mateix, posava la màxima fins al moment des del tir lliure: 39-34 a dos minuts per al descans.
Tornant del temps mort, 0-5 i nou empat, seguit d’una nova embranzida local per marxar als vestidors amb un 43-39 després de diverses provocacions dels del Baix Llobregat mal gestionades per la parella arbitral.
A la represa, un triple d’Iker Fernández estirava la renda fins el 48-43 i un altre de Loras fins al 55-49, però Saiz responia per al Castelldefels també des dels 6,75. El partit s’escalfava i els tarragonins tensaven les emocions per mantenir la iniciativa davant d’un rival més experimentat que intentava portar el partit al seu terreny, amb Mañes comandant les operacions, les esportives i les no esportives. Tot i això, al final del tercer quart nova màxima per als locals: 65-58.
Buscail l’ampliava fins als 9 punts i un triple de Loras fins als 10 al primer minut del període definitiu. Hall també encertava des de la llarga distància i els tarragonins trobaven la fórmula per neutralitzar a Mañes. Algú havia de rematar la feina i Loras presentava candidatura novament des de la llarga distància, però el Castelldefels no tirava la tovallola i dos triples de Cruz els posaven a només 5 (78-73 a 3 minuts per al final).
Stefanuto amb una penetració i Hall amb un cop de dits assestaven el cop de gràcia posant un 83-73 ja irrecuperable a menys d’un minut per al final. El mateix Hall posava la cirereta del pastís amb un triple sobre la botzina per confirmar l’encert del seu fitxatge, tancant el seu segon partit de blau amb 14 punts i 9 rebots.