FUTBOL
El Reus ensopega sota la pluja (2-0)
El Reus es va veure superat a la segona part per l'Espanyol B i veu com la seva ratxa de victòries es frena en sec
El Reus FC Reddis va veure com l’Espanyol frenava en sec la seva ratxa de set partits sense perdre a la lliga. Roig-i-negres i blanc-i-blaus van protagonitzar un partit igualat, un torcebraç amb moltes aproximacions a banda i banda que, al final, es va decantar a favor del conjunt local. Finalment, Letoño i Castell van ser els golejadors d’un Espanyol que es va fer gran al segon temps.
L’inici del partit, però, augurava un encontre mot diferent. Els roig-i-negres van enviar un avís a navegants en el primer minut. En una jugada d’estratègia, els de Marc Carrasco van enviar una pilota al segon pal on Andy Alarcón s’havia encarregat d’entrar des de segona línia per enviar la pilota al fons de la xarxa. El linier, però, va anul·lar la jugada per fora de joc.
El conjunt reusenc va dominar la pilota, però sempre amb l’amenaça d’un Espanyol B que aprofitava cada pilota perduda per sortir al contraatac amb un futbol vertical que es beneficiava de la velocitat dels seus jugadors. Tant era així que, en cert moment de la primera part, el partit es va convertir en una transició constant d’anada i tornada amb la defensa del Reus ben plantada per evitar cap ensurt. La primera ocasió del duel la va tenir Sandro Toscano amb un xut des de la frontal que va ser refusat per la defensa local. A l’altra àrea, Alarcón i Recasens filtraven els atacs visitants i Álvaro Pacheco, en dos temps, va evitar el primer xut de Caroutas.
La sensació d’igualtat estava impregnada en el partit. Hi havia aproximacions dels dos equips, però faltava l’ocasió clara entre els tres pals i aquesta va arribar de la mà de Kenneth Soler. El del Vendrell va caçar un refús per endinsar-se dins de l’àrea de l’Espanyol B. Amb un control exquisit, es va desfer de tres defensors, va agafar angle i, al primer toc, va enviar un xut creuat que el porter Serred va aturar per evitar el 0-1. D’aquesta manera, el partit va anar al descans amb la sensació que la igualtat es trencaria qualsevol moment.
A la represa, els de Marc Carrasco van tornar a imposar-se amb intensitat. Alberto Benito va dir la seva amb un tir creuat que va marxar desviat. Poc a poc, la tendència va anar canviant. L’Espanyol es mostrava contundent en els duels i el Reus es començava a fer petit fins que el filial blanc-i-blau va castigar. Letono, el gegant d’1,98 de l’Espanyol B, va baixar una centrada lateral per deixar la pilota morta a la frontal. Allà la defensa reusenca va fer fallida i Londoño va sorprendre Pacheco amb un xut potent des de la frontal per posar l’1-0.
La pluja es va intensificar en el tram final. El Reus va aixecar-se en el darrer tram per una última empenta. El porter Pacheco va tenir l’empat amb un cop de cap a la sortida d’un córner. Però aquest no va ser el dia de l’èpica. En la darrera jugada del partit, Lluc Castell va matar l’encontre marcant el 2-0 i l’Espanyol va frenar en sec la ratxa del Reus i va privar dels roig-i-negres d’assaltar la primera posició.