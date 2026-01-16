FUTBOL
El Nàstic vol aixecar-se contra un Sanluqueño en ple desmantellament
El conjunt andalús estrenarà entrenador i ha perdut jugadors destacats durant la setmana
El Nàstic vol trencar la mala dinàmica aquest cap de setmana en el duel a domicili contra l’Atlético Sanluqueño. Després de tres derrotes consecutives que han fet mal tant als jugadors com a l’entorn, els de Cristóbal Parralo s’han d’aixecar contra un rival que tampoc està passant, precisament, pel seu millor moment. De fet, tot a punta que està en plena operació de desmantellament i reconstrucció.
L’Atlético Sanluqueño estrenarà diumenge nou entrenador: Pedro Mateos. Aquest és el primer moviment de molts en un club que està molt vinculat en la seva propietat amb el Cádiz. De fet, Mateos ha sigut fins ara tècnic del Juvenil A del Cádiz. L’entrenador arriba en un moment convuls en la part esportiva. El Sanluqueño es troba en posicions de descens i fa cinc partits que no guanya. Com el Nàstic, acumula una ratxa de tres derrotes consecutives. Com un dels equips més golejats i dels que menys marca, la direcció del club vol fer un gir en la seva plantilla i, segons apunten mitjans andalusos, es volen desprendre de gran part de la plantilla per donar entrada a jugadors cedits pel Cádiz.
La primera baixa sonada va ser ahir, quan el Sanluqueño va anunciar la rescissió del contracte del jugador que ha sigut la seva estrella: Zequi Díaz. Amb tres gols i dues assistències, Díaz era el jugador que més aportava a l’atac del conjunt andalús. D’altra banda, d’altres destacats com Rodri Val i Dani Satoca també tenen opcions de sortir del club. D’altra banda, els andalusos han incorporat a quatre jugadors, el més destacat és el del davanter Iomar Vidal.
Primer de la segona volta
El Nàstic comença la segona volta amb un bon recordatori. L’Atlético Sanluqueño, un club modest, ja va sorprendre el conjunt grana al Nou Estadi. Va ser la primera derrota dolorosa, amb un conjunt entrenat per Luis César amb dos expulsats i un Sanluqueño que va guanyar de la millor manera amb un contundent 1-3. Aquest és un bon avís que el Nàstic no s’ha de confiar i més en un escenari tan similar als camps de l’Antequera i el Juventud Torremolinos, camps on els grana van sortir derrotats mostrant una imatge per oblidar.