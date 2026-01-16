BÀSQUET
El CBT entra disparat a la segona volta amb ganes de revenja
Els blaus han crescut jornada rere jornada des de l'estrena amb derrota contra el Castelldefels
Han passat tretze jornades des de l’inici de la lliga. Tota una primera volta en la qual l’Ibersol CB Tarragona ha crescut dia rere dia després d’un partit inicial difícil. Llavors, els blaus van patir una derrota dolorosa després de perdre un avantatge de 20 punts contra el Castelldefels en el darrer quart. Aquell va ser el primer aprenentatge d’un equip que demà torna a enfrontar-se contra el Castelldefels, però ara ho fa com a més experimentat i com a segon classificat de la lliga.
«Quan vam acabar el partit, recordo sentir a Adrià Duch dient que aquest partit l’havíem de guanyar al pavelló del Serrallo», destacava l’entrenador Toni Larramona. El conjunt blau va tancar la primera volta amb només dues derrotes i una d’aquestes, la primera, va deixar una espineta clavada. Aquesta és una motivació extra per encetar una segona volta ambiciosa, però mantenint-se concentrat en el treball i continuar creixent.
«Aquell partit ens va ensenyar que cada victòria que aconseguim s’ha de gaudir i que no es pot donar mai un partit per tancat», apuntava Larramona. «Des d’aquell moment hem seguit el camí que havíem marcat i planificat al juny. Hem treballat en la meva idea de joc i ens hem convertit en un equip molt físic capaç de jugar a un ritme alt per fer un bàsquet atractiu», afegia. De fet, després d’enfrontar-se a tots els rivals de la categoria, el club tarragoní s’ha establert com la millor defensa de la lliga. La clau, el pas endavant de jugadors com David Loras i Marc Buscail que han patit tota una transformació sota les ordres de Toni Larramona.
No deixar de créixer
Toni Larramona subratlla que el CBT encara no ha tocat sostre. «L’equip encara està en construcció i en creixement. Hem de treballar i anar més enllà fins al febrer, serà llavors el moment de la veritat on la lliga es transforma», apuntava el tècnic blau.
Amb els reforços de Tomàs Kohan i Day Hall ja amb minuts a la butxaca, el club treballa concentrat en el procés, sense descentrar-se pels resultats obtinguts. «Si pensem que ja ho hem aconseguit tot, que ens queda? Només baixar el nivell i ensopegar-nos. Jo soc els que van dia a dia, crec que la clau del CBT és l'aposta pel treball. Per continuar il·lusionant a la gent s'ha de treballar pensant en el present, perquè sabem el que hem patit els últims anys i el camí no és fàcil», afirmava el tècnic.
Confiança
Dissabte a les 19 hores, el pavelló del Serrallo donarà el tret de sortida en la segona volta amb la revàlida contra el Castelldefels. Toni Larramona ho afronta amb confiança: «Estic tranquil. Tenim propostes de bàsquet diferents i durant la setmana hem tingut l'extra de motivació. Serà un partit bonic per a l'espectador». De fet, també hi ha l'al·licient del retorn al Serrallo del base Dani Tugores.
Pel que fa al partit, Dani Stefanuto es presenta com a dubte i Toni Larramona va destacar que no arriscarà si el jugador no està al 100%.