FUTBOL
Enric Pujol, l'únic central disponible per diumenge a l'espera de reforçar la rereguarda
La direcció esportiva busca dos defensors, un amb perfil de líder amb experiència
El Nàstic de Tarragona necessita una nova defensa. No només una millora per reduir la sagnia defensiva, sinó noves peces després que les darreres lesions greus reduïssin els efectius a la rereguarda. De fet, aquesta mala fortuna s’ha sumat a les sancions perquè amb César Morgado i Álvaro García lesionats i David Alba amb la cinquena groga, Enric Pujol és l’únic central disponible per a Cristóbal Parralo.
La fragilitat defensiva està sent un dels grans mals de la temporada del Nàstic. De fet, el conjunt grana és l’equip més golejat del grup. Aquesta condició ha obligat a la direcció esportiva a buscar un reforç en el mercat, però la situació s’ha complicat amb les darreres lesions. El passat dimarts, el club va comunicar que Álvaro García es va trencar els lligaments i es perdrà la resta de la temporada. D’altra banda, l’afectació vascular de César Morgado també deixa la seva tornada com una incògnita, fet que, ara, més que un retoc, la direcció esportiva necessita dues peces de nivell per complementar a David Alba i Enric Pujol.
Si no hi ha cap moviment immediat, les lesions ja afectaran el pròxim partit del Nàstic perquè, amb David Alba sancionat després de veure la cinquena groga, Óscar Sanz o Mángel Prendes hauran de cobrir el forat i acompanyar a Pujol a l’eix de la defensa. En aquest punt entra Aitor Gelardo, el nou fitxatge grana, com a mínim, ofereix oxigen a curt termini en tant que aporta més efectius a la rotació de la medul·lar.
La solució d’Óscar Sanz com a defensa no és nova. L’any passat, el capità grana ja va haver de jugar gran part de la temporada en aquesta demarcació, en un intent per millorar una línia defensiva insegura.
Dues peces i un líder
La direcció esportiva grana treballa per incorporar dos jugadors a l’eix de la defensa, un d’ells amb un perfil de jugador experimentat amb caràcter que pugui ser un líder. Aquests requisits, però, són molt difícils de trobar en un mercat d’hivern en el qual més d’un equip busca el mateix.
De fet, en el mercat hi ha jugadors com Quique Fornós i Óscar Gil, defensors de la Cultural Leonesa i Castellón, respectivament, que quadren amb aquesta definició, però que es troben en negociacions amb el Zamora i el Real Murcia. En una mateixa situació està el migcampista Josep Calavera, un desig difícil del conjunt grana en tant que l’Hércules de Beto Company té avantatge en la disputa.
El club grana ha sondejat el mercat per buscar en aquest perfil, el nom d'Aleix Coch ha sortit, com sembla que és habitual cada mercat, però és una opció tan difícil com apartada en la llista de prioritats grana. D'altra banda, el periodista Ángel García va apuntar el nom del jove central Hugo Pérez com una opció. Pérez juga al Huesca de Segona Divisió cedit per l'Espanyol, tot i que no compta de gaires minuts.
Finalment, també hi ha sobre la taula un reforç al lateral esquerre. RadioClub Tenerife, programa de la Cadena Ser tinerfenya, destaca l'interès grana per Ander Zoilo, lateral esquerre que el tècnic del club illenc ha descartat. Una opció que, segons indica el mateix mitjà, també està en disputa amb l'UD Ibiza. D'aquesta manera, el Nàstic és ara en un mar de taurons, mentre que, al mateix temps, el conjunt grana té necessitat de reforços immediats.
Primer les sortides
El conjunt grana també té feina amb les sortides. Ara mateix, qualsevol moviment que pugui fer el Nàstic en el mercat ha d'arribar, necessàriament, d'una sortida. Gelardo estarà disponible diumenge ocupant la baixa d'Álvaro García, però l'equip encara té overbooking en les fitxes, una tasca que també està en procés de desbloquejar.