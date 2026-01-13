CICLISME
Viñuales: «El Tour projectarà la imatge de Tarragona al món»
L’alcalde va ser present ahir en l’acte de presentació dels municipis que prendran part en la cita
El 2026 és l'any del Tour de France a Tarragona. Aquest es presenta com l'esdeveniment més important que aterrarà a la ciutat. De fet, l'alcalde de la ciutat Rubén Viñuales va destacar que «serà un motiu d'orgull col·lectiu i de projecció mundial de la imatge de la ciutat. És el més gran que ha passat a la ciutat des de l'època d'August». Viñuales va ser present ahir al Palau de Pedralbes, a Barcelona, en l'acte de presentació dels municipis que prendran part de la cita.
«El 5 de juliol serem el centre del món. Aquelles imatges aèries amb les quals vam créixer quan érem petits, projectaran ara espais com la Rambla Nova, el Balcó del Mediterrani, la capçalera del Circ, l'Amfiteatre i la Via Augusta», va subratllar l'alcalde durant la seva intervenció. A més, va manifestar que «el Tour és un esdeveniment únic que va molt més enllà de l'àmbit estrictament esportiu i, que passi per casa nostra, és una oportunitat extraordinària».
Durant l’acte, que es va iniciar amb una fotografia de família amb la participació de 63 municipis catalans per on passarà el Tour de France 2026, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va destacar que l’arribada del Tour de França mostra que «el món confia en Catalunya. Hem demostrat que sabem transformar els grans esdeveniments en prosperitat i en valors. Som un país que transmet confiança i seguretat al món. Catalunya també és un país esportista i som l’escenari ideal per aquesta prova». «A més, Catalunya i el Tour de França compartim un fort arrelament europeu. El Tour de França ens demostra que formem part de la millor comunitat internacional que és Europa», va ressaltar.
La primera etapa del Tour de França començarà i acabarà a Barcelona el pròxim 4 de juliol. L’endemà 5 de juliol, la segona etapa de la gran cita esportiva començarà des de la ciutat de Tarragona en la qual els corredors recorreran 6 quilòmetres pel cor de la ciutat i prop de 180 quilòmetres més fins arribar a Barcelona. A més, a la zona del Parc Francolí s'ubicarà el Village i el punt de sortida de l’etapa tarragonina.