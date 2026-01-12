FUTBOL
El Reus demostra que va de debò i goleja el Barça en un partit rodó
Els de Marc Carrasco van controlar el filial blaugrana en el derbi català de la part alta
El Reus va de debò. El conjunt de Marc Carrasco va superar amb escreix el Barça Atlètic en un partit calculat i perfectament executat. Miquel Ustrell va brillar amb llum pròpia per assistir i marcar, Vaz va sentenciar i Pol Fernández va posar la cirereta en el pastís d'un equip que vol somiar amb l'ascens.
Els roig-i-negres van sortir endollats i preparats per a l'ocasió. Quan va començar la pilota, el Barça va fer-la seva. La intenció dels blaugrana sempre és controlar el joc amb la possessió, però els de Carrasco estaven preparats per mossegar.
Miquel Ustrell va pressionar i pressionar fins que va guanyar-se el premi. El roig-i-negre, amb un toc gràcil, va emportar-se el que semblava que era una pilota fàcil per al defensa per plantar-se davant del porter blaugrana. Allà, va fer la passada de la mort a Kenneth Soler que l'acompanyava en l'entremaliadura. El fitxatge reusenc només va haver d'empènyer la pilota per marcar l'1-0 quan marcava el minut 4 en el marcador.
El Barça va buscar la reacció, però el Reus el va mantenir a ratlla. Només va trobar dues escletxes a l'esquena de la defensa. La primera la va salvar Lluís Recasens amb autoritat i, la segona va ser Alarcón qui va posar el pit per aturar el remat de Kluivert.
El temps de descans va ser un punt i seguit, perquè el Reus va encetar el partit amb la inèrcia de superioritat. El protagonista va ser el de sempre: Miquel Ustrell. Aquesta vegada, el davanter va superar la seva marca per aprofitar una precisa passada en llarg de Toscano. Sol davant del porter, va perdre el duel i la pilota va anar a córner. Ustrell va errar una jugada clara, però ho va arreglar en la següent. Xavi Jaime va enviar el córner al punt de penal i el davanter, amb un cop de cap poderós va marcar el 2-0.
La reacció blaugrana va ser immediata. El 2-0 va despertar al jove equip rival i Pacheco va haver de blocar un tir potent de Rodríguez. Tot seguit va arribar la jugada de la discòrdia. Passada en profunditat per a Kluivert que, en el duel amb Alarcón, el defensor del Reus cau a terra. Llavors, el linier va aixecar la bandera i tot seguit la va baixar mentre la jugada culminava amb el 2-1. L'Estadi al complet, també Marc Carrasco, es va enfurismar amb l'errada. La bandera aixecada va despistar la línia defensiva reusenca, però el gol va pujar al marcador.
Va arribar el moment de l'infern. El Barça va prémer l'accelerador i el Reus va aguantar de la millor manera el perill, amb Pacheco apareixent en els moments clau.
El Reus estava preparat per al moment indicat i aquest va arribar en forma de penal. Ricardo Vaz va agafar la pressió i no va fallar per rematar el partit amb el 3-1. El Barça va perdre els nervis i, fins i tot, va acabar el partit amb un home menys. Pol Fernández va posar la cirereta amb el 4-1 i el Reus va celebrar amb eufòria una victòria clau, un triomf d'aspirant a l'ascens.