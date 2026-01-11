Bàsquet
L’Ibersol CBT guanya al Barbastro i tanca la primera volta com a segon classificat (112-68)
Els de Toni Larramona han tancat la primera volta amb una còmoda victòria que els consolida a la segona posició de la Tercera FEB amb un balanç de 11 victòries i 2 derrotes
L’Ibersol CBT ha tancat la primera volta amb una còmoda victòria davant el Letra Corporea Barbastro que el consoliden a la segona posició de la Tercera FEB amb un balanç de 11 victòries i 2 derrotes. Els de Toni Larramona han portat la iniciativa durant la primera part instal·lant-se per sobre dels 10 punts, però el partit ha quedat resolt amb uns minuts galàctics d’Iker Fernández al començar el tercer quart. El base de Vilafranca ha acabat amb 23 punts i 29 de valoració. Els locals no treien el peu de l’accelerador fins deixar la distància en els 44 punts finals.
Els tarragonins dominaven el marcador ja als primers minuts per la via de les penetracions. Una primera escletxa de 8-2 provocava el temps mort visitant al minut 3, però Stefanuto des dels 6,75, Buscail i Loras dins la pintura i Iker Fernández des de la mitja distància i el triple ampliaven el forat fins al 20-9 al minut 7. En el tram final, un triple del capità David Fernàndez contenia la tímida reacció del Barbastro per tancar el quart amb 24-14.
El debutant Day Hall es feia veure al començament del segon període amb una cistella després de rebot ofensiu, una assistència a Loras i un 1x1 al pal baix. La renda creixia fins el 31-16 per provocar un nou temps mort dels aragonesos. Després del parèntesi, triple d’Adri Duch per estirar la màxima a 34-16 i reacció del Barbastro amb un 2-10, neutralitzat per David Fernández des dels 6,75 i Buscail des de la mitja distància (41-26). Els tarragonins administraven el marcador per marxar als vestuaris amb 51-35, tot i diverses decisions arbitrals de dubtós criteri que escalfaven els ànims del Serrallo.
La segona part començava amb recital d’Iker Fernández, que liderava l’atac blau. Els triples de Senghor i David Fernández contribuïen a trencar el partit definitivament amb un 70-41. La mala notícia era la lesió d’Stefanuto, que ja no tornaria al parquet. El partit estava sentenciat: 80-50 al final del tercer quart.
Els últims 10 minuts eren un tràmit en el que Day Hall apuntava maneres per convertir-se en un jugador clau de cara a la segona volta i Adri Duch s’exhibia des del triple. I també per al rodatge de Tomás Kohan, que tornava a les pistes després de la seva lesió de canell. Al final, 112-68 i compàs d’espera per a l’avaluació mèdica de la lesió de Dani Stefanuto, referent ofensiu de l’equip.