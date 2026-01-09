FUTBOL
El Teruel, un rival sòlid en defensa per tancar la primera volta
L'equip de Vicente Parras és setè i només ha sumat dues victòries en els últims 8 partits
El Nàstic de Tarragona tanca diumenge la primera volta rebent el Teruel de Vicente Parras. L’equip aragonès, com la resta d’ascendits de Segona RFEF, ha sigut una de les sorpreses de la primera part del campionat. A través d’una sòlida defensa, els terolencs se situen en setena posició amb 26 punts. Amb tot, arriben a Tarragona després de rebre dues derrotes consecutives i una ratxa de només dues victòries en vuit partits.
El conjunt terolenc té al capdavant un home amb experiència a la categoria. Vicente Parras, clàssic entrenador de l’Alcoyano els darrers cinc anys, lidera un projecte que s’ha reformat al complet. No queda cap jugador de la gesta de l’ascens dels terolencs, però el club ha confeccionat una plantilla competitiva i treballadora que, tot i no destacar per les individualitats, aconsegueix els resultats amb el treball.
Els terolencs van començar la temporada amb força. De fet, a la jornada 10, es van situar en segona posició a un punt de l’Altético Madrileño. El seu punt fort era el ser un equip rocós. Era un rival difícil de marcar i sorprendre i això pal·liava la seva falta de gol. Amb tot, aquesta dinàmica guanyadora s’ha aigualit en els darrers partits, però el Teruel es manté com un dels equips que menys gols rep de la categoria amb 16.
En atac, però, és quan l’equip aragonès mostra les dificultats. El conjunt de Vicente Parras genera poques accions de gol per partit. De fet, és dels que menys marquen amb 15 dianes. Amb tot, el Nàstic no es pot permetre confiar-se i ha de fer un pas endavant en defensa. La tendència del conjunt grana no és que els seus rivals generin molt, sinó que, quan arriben amb perill, normalment marquen.
Pel que fa als noms propis, al Teruel hi ha Manel Royo. El lateral d’Alcanar és un dels referents de l’equip terolenc al carril esquerre i, amb 2 gols, és dels golejadors. A l’atac, l’extrem Álvaro Merencio és el pitxitxi amb tres gols i el jugador més desequilibrant ara que el Teruel ha perdut a Ayman Arguigue. El jugador del Huesca, que estava cedit al conjunt terolenc, jugarà fins al final de la temporada al Villarreal B.
D’altra banda, Vicente Parras haurà de ser creatiu al Nou Estadi. El migcampista titular Albisua i el davanter titular Sergio Moreno estan sancionats, així que Parras haurà de buscar alternatives.
Retorn al Nou Estadi
Jugar al Nou Estadi sempre ha sigut la millor remei per al Nàstic. El conjunt de Cristóbal Parralo tancarà contra el Teruel la primera volta de la competició i la millor forma de passar l'equador és recuperar el camí de la victòria. Un mes després de l'últim partit a casa, el conjunt grana haurà de recuperar les sensacions aconseguides contra el Cartagena.
Llavors, l'equip va competir i passar per sobre d'un dels millors rivals de la categoria, ara, ho haurà de fer contra el Teruel després de no aconseguir repetir la fórmula ni contra l'Antequera ni el Torremolinos.