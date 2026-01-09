VOLEIBOL
El CV Sant Pere i Sant Pau torna a la feina amb il·lusió per l'ascens i la necessitat de la salvació
El femení comença dissabte el seu camí en el somni de Superliga 2 mentre que els d'Stevovski volen iniciar la reacció
El CV Sant Pere i Sant Pau torna a la feina per partida doble aquest cap de setmana. L'equip femení i el masculí juguen dissabte el seu primer partit de l'any, però els dos equips ho afronten amb diferents necessitats. El conjunt femení s'estrena al subgrup per lluitar per l'ascens a Superlliga 2 i, els de Vlado Stevovski, volen iniciar la reacció per poder salvar la categoria.
Qui omplirà el Pavelló de Sant Pere i Sant Pau dissabte a les 16 hores serà el femení. L'equip entrenat per Edu Sánchez va assolir la permanència abans d'acabar el 2025. Ara, en el subgrup de l'ascens, lluiten per completar el somni de l'ascens a Superlliga 2. El primer rival és un desconegut. Les cooperativistes s'enfrontaran a l'Almería, rival que va quedar en segona posició en el subgrup B amb 8 victòries i només dues derrotes.
L'objectiu inicial de les tarragonines era assegurar la salvació en l'any del seu debut a la categoria. Ara, però, gràcies a l'esforç d'un planter que ha crescut en potencial partit rere partit, té un somni per davant pel qual lluitaran amb la màxima competitivitat, però sense pressió.
Reacció
En una situació molt diferent es troba l'equip masculí. Els de Vlado Stevovski comencen la segona volta de la Superlliga amb la intenció d'assolir la permanència. Els cooperativistes encara no han donat amb la tecla i no han pogut sumar en cap dels 11 primers partits disputats.
Els tarragonins han competit i han tingut bons moments, però no han pogut mantenir la constància ni el ritme per superar els seus rivals en una categoria plena de gegants. De fet, no només el Sant Pere i Sant Pau té el pressupost més reduït de la lliga, sinó que el segon més baix gairebé el dobla. Aquesta situació no és nova per a un club que ja està acostumat a esprémer al màxim els seus recursos, però en una categoria com la Superlliga, es fa notar.
Davant d'aquestes dificultats, els d'Stevovski han escollit la persistència i lluitar per assolir l'objectiu en la segona volta de campionat. No serà fàcil, però el primer pas és a domicili contra el Conqueridor de València. Els valencians són cinquens amb 18 punts i, a la primera volta, van derrotar als tarragonins al pavelló per un triple 21-25.
Ara mateix, el conjunt cooperativista està a nou punts de la permanència i els de Vlado Stevovski volen canviar el xip a partir d'aquest cap de setmana.