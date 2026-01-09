FUTBOL
El capità del Nàstic, Óscar Sanz, tornarà a estar disponible aquest diumenge
La seva presència l’onze o des de la banqueta serà una decisió de Parralo
El Nàstic de Tarragona tornarà a tenir disponible el seu capità. Óscar Sanz tornarà a la convocatòria aquest cap de setmana en el duel contra el Teruel després de superar la seva lesió fibril·lar el passat mes de desembre.
El capità grana es va perdre els darrers tres partits després de lesionar-se contra el Sevilla Atlético. Aquesta setmana ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup i, si no hi ha cap canvi d'última hora, estarà en plena disposició per a Cristóbal Parralo en el que serà el darrer duel de la primera volta.
El tècnic grana comptarà amb més homes al mig del camp perquè, fins ara, Montalvo i Mángel eren els fixos a l'onze inicial.