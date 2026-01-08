FUTBOL
El Reus FC Reddis tanca una primera volta per somiar
Els roig-i-negres passen l'equador en segona posició i es permeten aspirar a quelcom més que la permanència
El Reus FC Reddis va passar l’equador de la lliga el darrer cap de setmana amb una victòria treballada contra l’Atlètic Lleida. Aquesta va ser la cirereta en el pastís per als de Marc Carrasco que, diumenge, enceten la segona volta en segona posició i 30 punts.
Els reusencs han completat, d’aquesta manera, una primera volta per somiar amb quelcom més que la permanència i, ara, tenen a la seva mà fer-ho realitat a la segona part del campionat.
El conjunt roig-i-negre va demostrar des que va trepitjar la nova categoria que no s’arronsa contra cap equip. De fet, ha competit de tu a tu contra tots els equips de la lliga, fins i tot quan ha sortit derrotat. Jugadors com Ricardo Vaz, Ramon Folch, Sandro Toscano i Alberto Benito –entre altres– van fer valer la seva experiència en categories superiors per fer un pas endavant en el lideratge de l’equip. D’altres també han crescut amb l’equip i han fet un pas endavant, com és el cas de Sergi Casals, Andy Alarcón, Pol Fernández i Xavi Jaime.
Partit termòmetre
Si la primera volta ha servit per somiar en alguna cosa més, la segona és per continuar el treball i ser ambiciós. De fet, la millor manera d’encetar-la és amb un test de nivell contra el Barça Atlètic.
El conjunt roig-i-negre s’enfronta aquest diumenge a les 17 hores contra el filial del Barça en un partit que, en cas de superar-lo, converteix a l’equip en un dels candidats a lluitar per l’ascens de categoria.
El duel ja té aquest aire especial. El talent de l’equip de Juliano Belletti el converteix en un dels favorits per pujar. Des del club reusenc han aprofitat el duel per establir una nova jornada econòmica que promet un Estadi Municipal amb una gran entrada per veure el partit de la jornada.
El mercat avança
El Reus afronta les setmanes de mercat d’hivern amb la necessitat de fitxar a un nou punta després de la sortida de Dani Homet. De moment, Marc Carrasco s’ha quedat sense cap davanter pur i, ara, busca un de garanties. La tasca, però, no serà fàcil així que, de moment, haurà de buscar alternatives de cara aquest cap de setmana.
Amb tot, no és la primera vegada que Carrasco troba solució a aquest problema. Després del duel contra l’Europa, amb Homet lesionat i Torrents no al 100%, Ricardo Vaz i Fran Carbia es van ocupar de liderar l’atac. De la mateixa manera, Aitor Serrano també ha assumit el paper. El passa cap de setmana va ser Miquel Ustrell qui es va reconvertir com a referent i va tancar el partit amb un gol.
D’aquesta manera, no hi ha impediments perquè el Reus, després de tancar una primera volta per somiar, enceti diumenge la segona per il·lusionar-se.