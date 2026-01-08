HOQUEI
El Reus Deportiu rep l’Igualada a la Bombonera en un duel clau a la Champions
Els roig-i-negres necessiten guanyar i volen el Palau ple de gom a gom
El Reus Deportiu Brasilia disputa avui un partit clau per a les seves aspiracions europees. Si el conjunt vol continuar viu a la Champions, necessita guanyar a l'Igualada en el duel que es disputarà a les 21 hores a la Bombonera. El conjunt roig-i-negre vol un Palau ple de gom a gom per crear un ambient que propulsi als seus per assolir la victòria.
Els reusencs encara no han puntuat en la fase de grups de la Champions. Els de Jordi Garcia van competir, però van acabar caient sempre de forma cruel contra Porto, Trissino i el Barça, tres equips que ja s'han disparat amb 7 i 9 punts com a candidats d'assolir la final a vuit. L'última posició la té l'Igualada amb 3 punts i el Reus l'ha de lluitar en la segona volta de la fase de grups, començant amb una victòria avui.
El duel, però, no serà gens fàcil. L'Igualada ha demostrat aquesta temporada la potència del seu projecte esportiu. De fet, a l'OK Lliga, és el colíder amb el Barça sumant 11 victòries, un empat i una derrota. El Reus va enfrontar-se a Les Comes i va caure 3-2. Ara, però, tot canvia. Amb el Palau d'Esports al costat dels jugadors, el Reus vol tornar a la seva millor versió en una temporada on no està aconseguint regularitat. Això sí, ha demostrat que és capaç de competir contra qualsevol i, amb el Palau ple, està preparat per fer el passet extra necessari per batre a un dels equips millors en forma d'aquesta temporada.
Roger Bars és la principal amenaça del conjunt rival, sent la màxima referència ofensiva que, a l'OK lliga, ha aconseguit 10 dianes.