FUTBOL
Regularitat, la qualitat que encara no ha aconseguit el Nàstic i que necessita per lluitar a la part alta
El conjunt grana no aconsegueix que les bones sensacions s'allarguin més de dos partits
La Primera Federació és una categoria que, des dels seus inicis, ha demostrat que la igualtat és màxima. Dues derrotes creen un abisme i dues victòries consecutives són un pas de gegant. En aquest mar incert, són els equips que aconsegueixen ser més regulars i els que eviten ratxes extremistes els que aconsegueixen arribar al final de la temporada sense enfonsar-se. Aquesta és la qualitat que, precisament, li falta a un Nàstic que no aconsegueix mantenir les bones sensacions més de dos partits seguits.
Cristóbal Parralo, així com jugadors del planter, destaquen que la causa principal és la falta de contundència de l’equip a les àrees, amb errors flagrants que costen punts. Contra l’Antequera i el Torremolinos, l’equip va tornar a mostrar la fragilitat mostrada aquesta temporada per rebre gols amb una facilitat esbalaïdora. De la mateixa manera, també va faltar en atac, errant ocasions que podrien haver canviat el partit.
Amb tot, més enllà dels resultats, tot en aquesta temporada té a veure també en les sensacions. En les darreres dues derrotes s’ha vist un equip incapaç d’igualar al rival en intensitat. D’altra banda, contra el Cartagena i l’Hércules –abans de quedar-se amb un home menys–, l’equip va passar per sobre a dos rivals d’entitat. Les peces eren les mateixes, però la intensitat poc té a veure. La falta de trobar un punt intermedi i la progressió d’aquesta idea és el que ha deixat al Nàstic, precisament, a la meitat de la taula i en territori de ningú.
Canviar la cara
Durant el pas del Nàstic a la Primera Federació, l’equip ja ha viscut gairebé tot el que pot passar a la categoria, fins i tot aconseguir la regularitat en la segona part del campionat. El Nàstic de Raül Agné de la temporada 2021/2022 va trobar un full de ruta similar. Llavors, el conjunt grana va tancar la primera volta en tretzena posició amb 25 punts. L’equip es trobava més a prop del descens que del play-off i mostrava dificultats per marcar. A més, fora de casa no es va guanyar fins entrada la segona volta.
Llavors, va trobar aquesta regularitat per sumar 9 partits sense perdre, dels quals cinc van ser victòries, que van deixar l’equip en posicions de lluitar per entrar en el play-off d’ascens al final de la temporada. Això sí, el que sí que tenia el planter de Raül Agné, llavors, va ser contundència defensiva, una tasca pendent per al conjunt de Cristóbal Parralo.
Final de la primera volta
Aquest diumenge, el Nàstic tancarà la primera volta rebent al Teruel, un equip que, malgrat que acaba de pujar, es troba en millor posició que els grana. Aquest es presenta com un primer pas per al conjunt tarragoní per trencar la mala ratxa i encetar una dinàmica positiva. La resta de reptes del mes són al camp de l’Atlético Sanluqueño i la UD Ibiza, dos equips que, ara mateix, es troben en posicions de descens.