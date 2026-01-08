Ángel Fernández, experiència de primer nivell per la banqueta del TGN Bàsquet
Un entrenador amb una llarga trajectòria a l’elit del bàsquet femení
El primer equip del TGN Bàsquet de Lliga Femenina 2 incorpora el reconegut tècnic valencià Ángel Fernández per prendre les regnes de l’equip. Fernández, de 61 anys, compta amb una àmplia experiència al bàsquet de primer nivell com a director tècnic del València Bàsquet i dirigint equips de la Lliga Femenina Endesa com l’Al-Qázeres d’Extremadura o el CB Zamarat.
A més, ha estat seleccionador nacional de Guatemala i Mèxic. També ha exercit com a responsable de totes les categories de formació a l’estat mexicà de Tabasco i posteriorment va dirigir el CB Isla Bonita.
El tècnic valencià ha valorat molt positivament en la seva arribada la sorprenent massa social del TGN Bàsquet. «M’ha sorprès gratament el club, els seus dirigents i l'aposta del bàsquet base amb més de 45 equips. Em recorda a les meves arrels i treballaré amb un grup de jugadores locals que tenen molta motivació», ha afirmat.
El nou tècnic s’ha mostrat satisfet amb la plantilla que es troba i veu capaç que el grup de jugadores pot revertir la situació. Ángel Fernández s’estrenarà a la banqueta lila aquest mateix diumenge a les 12:00h del migdia en el partit que enfrontarà el TGN Bàsquet al Barakaldo al Palau d’Esports Catalunya.