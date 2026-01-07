FUTBOL
La 'unitat B' del Nàstic ja no funciona i no propulsa l'equip al segon temps
L'equip pateix de falta de fons d'armari de qualitat i els revulsius no milloren els jugadors sobre la gespa
Hi ha una màxima que tots els entrenadors de futbol remarquen: que els jugadors que surten des de la banqueta han de millorar el que hi ha a la gespa. Al Nàstic, aquesta unitat B ja no funciona i Cristóbal Parralo ha vist com difícilment trobarà entre els suplents un revulsiu que canviï els partits a la segona meitat.
El conjunt grana pateix de falta de fons d’armari. El duel contra el Torremolinos va ser el millor exemple. Amb el marcador en contra i la necessitat de fer un pas endavant, Juanda Fuentes va ser l'única peça contrastada que va entrar sobre la gespa. La resta, quatre canvis, no van tenir impacte. De fet, en el cas particular de Sergio Santos, el va tenir en negatiu perquè va perdre un duel que va acabar amb el 2-0 final.
Christos Almpanis i Wilfrid Kaptoum van ser dues de les peces que va introduir Parralo per capgirar la dinàmica. Els dos jugadors no tenen la confiança del tècnic i són dels que menys minuts han acumulat al llarg de la temporada De fet, juntament amb David Juncà, es troben a la llista de sortides a efectuar aquest mercat d'hivern.
D'altra banda, el revulsiu habitual és Cedric Omoigui. Com en els anteriors partits, el davanter –que va fitxar per estar a l'onze titular amb un contracte de tres temporades– no va tenir cap impacte: és pobre en la pressió i poc participatiu sense pilota.
La resta de jugadors presents a la banqueta en aquell partit tampoc criden a l'esperança. David Alba no va jugar perquè està lesionat, David Juncà està en la mateixa línia que Kaptoum i Fernando Torres no té el nivell per gaudir de minuts en aquest equip.
L'última vegada que un jugador va destacar des de la banqueta va ser Jaume Jardí durant el duel contra el Cartagena. El 10 del Nàstic, que veia la seva suplència com una anècdota, va marcar el 2-0 amb tot un golàs. En aquell partit també van destacar els joves Agus Gutiérrez i Oriol Subirats que, amb el duel per sentenciar, van ajudar sobre la gespa a assolir el triomf. Curiosament, tots dos joves van passar per davant a la llista de recanvis que sí que van estar presents contra el Torremolinos. Dos joves jugadors que senten l'escut i que es van deixar la pell per l'equip quan van tenir l'oportunitat, justament el que necessita el Nàstic de la resta de jugadors per marcar la diferència.